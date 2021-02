Aldi schmiedet großen Plan: Tausende Kunden könnten von DIESER Neuerung profitieren

Es ist ein großer Schritt für den Discounter, doch er könnte schon bald zu einem völlig neuen Einkaufserlebnis bei Aldi führen - und zwar digital.

Für das Vorhaben will Aldi seine Kräfte von Aldi Nord und Aldi Süd bündeln, wie das „Manager Magazin“ berichtet.

Aldi: Neues Konzept für den Discounter

Angesicht steigender Konkurrenz will Aldi in Zukunft neue Wege beim Verkauf von Waren gehen: Offenbar ist ein Lieferservice für Lebensmittel geplant. Anderen Firmen wie Lidl, Rewe, Picnic und sogar Amazon liefern bereits Lebensmittel bis an die Haustür.

Bisher fokussierte Aldi sich auf die Lieferungen von Non-Food Artikeln, doch schon bald sollen auch frische Produkte direkt zu den Kunden nach Hause geliefert werden.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Jede Woche erscheint ein Prospekten mit Angeboten

Besonders ältere oder kranke Menschen könnten von dem neuen Geschäftsmodell profitieren.

Onlinehandel als Herausforderung

Zuvor hat sich das Unternehmen gegen derartige Neuerungen entscheiden, weil das E-Commerce-Geschäft zu unsicher sei. Tatsächlich ist das Modell in der Branche kein Garant für hohe Gewinne. Laut „Manager Magazin“ habe sich der Lieferservice anderer Geschäfte als unprofitabel herausgestellt.

Dennoch setzt Aldi auf groß angelegte, zukunftsweisende technische Umstellungen. Dazu wollen sich die Vertreter von Aldi Nord und Aldi Süd offenbar sogar zusammenschließen und gemeinsam an dem Konzept für die über 10.000 Filialen in 20 Ländern.

Der Discounter baut in Zukunft den Onlinehandel aus. Foto: IMAGO / Schöning

Mit einem einheitlichen IT-System soll der Einstieg in den Online-Lebensmittelhandel gelingen. So soll ein „einheitliche Onlineshop ohne regionale Differenzierung“ entstehen, teilt das Unternehmen mit.

In Großbritannien wurde zum Beispiel mit einem Click & Collect-Verfahren ein erster Schritt in Richtung Onlinehandel unternommen. (neb)