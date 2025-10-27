Aldi-Kunde stöhnt über Lebkuchen-„Katastrophe“ – bei Rewe kommt’s noch schlimmer

Die Weihnachtssaison hat bei Aldi, Rewe und Co. schon längst Einzug gehalten. Nach dem Kauf von Lebkuchen, Spekulatius und Co. dürfte der ein oder andere sogar schon die ersten weihnachtlichen Stimmungsfunken gespürt haben.

Die verfliegen aber bei einigen Kunden jäh mit Blick auf die diesjährigen Preise für Weihnachtsleckereien. Denn die sind 2025 bei Supermärkten und Discounter gleichermaßen so hoch wie nie. Ein Vergleich von Aldi– und Rewe-Kunden macht es jetzt mehr als deutlich.

Aldi und Rewe drehen an der Preisschraube

Schuld am diesjährigen Preis-Dilemma bei Lebkuchen, Schoko-Weihnachtsmännern und Co. sind die gestiegenen Kakao- und Zucker-Preise. Bis zu 14 Prozent Verteuerung schlagen in diesem Jahr zu Buche – und das sogar bei den Eigenmarken von Aldi, Kaufland und Co., wie unsere Redaktion analysiert hat (hier mehr dazu >>>).

Auch auf „Thread“ kochte das Thema zuletzt hoch. „Trump, Merz, Putin, alles schön und gut. Aber über diese Katastrophe hier redet wieder kein Mensch. 4 Euro! Das sind 8 Mark! #Lebkuchengate“, löste ein erzürnter Aldi-Kunde die Debatte aus. Schnell kam es aber noch dicker!

Kunden sind sich uneins

Während bei manchen schon jetzt der Geiz siegt und sie dieses Jahr in Konsequenz die Finger von der Traditionsleckerei lassen wollen, können andere die Wut des Aldi-Kunden überhaupt nicht nachvollziehen. „Im Sommer haben die Leute stundenlang Schlange gestanden um 25 Euro für ne kleine Tafel Dubai Schokolade auszugeben. 4 Euro für ’nen halbes Kilo Süßkram ist vollkommen human“, wird so die erste Kundin deutlich. „Kauf es, wenn es im Angebot ist. Und das kommt noch“, empfiehlt die nächste.

Andere zeigen aber auch auf, dass bei Aldi in Sachen Lebkuchen-Preise noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. „Bei unserem Rewe kostet die 4,99 Euro“, offenbart so etwa eine Supermarkt-Kundin. „Anzeige ist raus“, kann sich da der erzürnte Aldi-Kunde nicht verkneifen. Doch ob das die Lust auf die Weihnachtssüßigkeiten wirklich schmälern wird, wird sich wohl erst noch zeigen.