Um bei Aldi, Rewe & Co. zu sparen: Kunden essen abgelaufene Lebensmittel

Es ist neben dem Preis für viele Kunden bei Aldi, Rewe & Co. womöglich DAS wichtigste Detail auf der Verpackung eines jeden Lebensmittels: das Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz MHD. Schließlich will man ja wissen, wie lange man ein Produkt lagern kann bzw. bis wann man es verbrauchen muss, bevor man wieder Nachschub kauft.

Je kürzer der Zeitraum zwischen MHD und Einkauf ist, desto billiger wird das Produkt bei Aldi, Rewe & Co. häufig angeboten – oftmals deutlich mit Rabatt-Stickern vermerkt. In Zeiten steigender Fixkosten und Lebensmittelpreise für viele Kunden, die ihr Einkaufsverhalten entsprechend angepasst haben, eine echte Alternative. Einer kürzlichen „Yougov“-Umfrage im Auftrag der dpa zufolge gaben mehr als 40 Prozent von ihnen an, dass sie beim Sparen sogar so weit gehen, dass sie lieber Produkte essen, die das MHD schon längst überschritten haben, anstatt Essen wegzuwerfen und Geld für frische Ware auszugeben.

Verbraucher essen Produkte nach MHD-Ablauf

Lebensmittel auspacken, genau anschauen, kurz riechen, vielleicht sogar ein erster vorsichtiger Geschmackstest – wenn dann trotz abgelaufenem MHD keine verdächtigen Details auftauchen, sollte man das Ganze doch noch gefahrlos essen bzw. trinken können, oder? So hört man es oft als grobe Daumenregel für die Haushaltsführung. Doch stimmt das auch?

Ganz wichtig: Das MHD ist kein Wegwerf-Datum! Es ist lediglich eine Garantie des Herstellers: Bis zu diesem Datum muss das Lebensmittel so aussehen, schmecken und riechen, wie es dem Kunden versprochen wurde. Das schließt eben nicht aus, dass das Produkt zwei bis drei Tage nach Ablauf des MHD nicht auch noch lecker schmecken kann – aber wenn es dann doch zu gesundheitlichen Folgen kommt, kann man dem Hersteller eben keine mangelhafte Warnung vorwerfen.

Einige Produkte wie frisches Fleisch oder Fisch haben neben dem MHD auch noch ein gesondertes Verbrauchsdatum – das wird dann angegeben, wenn man nach dessen Ablauf ein Risiko für die Gesundheit der Verbraucher nicht ausschließen kann.

Genau genommen dürfen Produkte sogar noch mit abgelaufenem MHD bei Aldi, Rewe & Co. verkauft werden – natürlich vorausgesetzt, dass alles deutlich erkennbar für den Kunden notiert ist. Sonst würde man den Verbraucher ja täuschen.

Lebensmittel selbst überprüfen

Tatsächlich sind die eigenen Sinne beim Überprüfen abgelaufener Lebensmittel immer noch die beste Waffe. Das betonen auch die Tafeln, die ja auf Lebensmittelspenden angewiesen sind – und sich daher erst recht dafür stark machen, dass genießbares Essen nicht irgendwo sinnlos im Müll landet.

Daher bieten sie sogar eine detaillierte Tabelle im Netz an, die aufzeigt, welche Aspekte bei welchem Lebensmittel man nach Ablauf des MHD überprüfen sollte. „Wenn Sie keine Veränderungen feststellen, können Sie das Produkt mit abgelaufenem MHD verzehren“, heißt es darin.