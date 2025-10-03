Kunden bei Aldi, Rewe & Co. haben die Schnauze voll – „Die Menschen ärgern sich“

Mal ehrlich: Wer hat sich nicht schon über Mogelpackungen geärgert? Die Packung wirkt vertraut – doch beim Öffnen folgt die Enttäuschung. Weniger Inhalt, aber derselbe Preis. Oder das Rezept verändert sich unmerklich – und plötzlich schmeckt alles irgendwie minderwertiger. Produkte bei Aldi, Rewe & Co. stehen deshalb verstärkt in der Kritik.

Die Verbraucherschützer schlagen Alarm: Dieses „Trickserei-Modell“ nervt immer mehr Menschen. Ramona Pop, Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, erklärt das Problem ganz klar: „Wir erleben, dass Mogelpackungen überhandnehmen, dass der Füllstoff, der Inhalt sinkt, die Verpackung gleich bleibt oder dass gute Zutaten durch minderwertige Zutaten ersetzt werden, um eben dort auch zu sparen.“

Verbraucherschützer fordern Klarheit

Nicht nur hierzulande stoßen diese Praktiken auf Widerstand: Andere Länder, wie etwa Frankreich, gehen streng mit solchen Täuschungen um. Dort müssen Hersteller auf der Verpackung kennzeichnen, wenn etwa weniger Inhalt oder andere Zutaten verwendet werden. Genau das wünschen sich deutsche Verbraucherschützer auch für Aldi, Rewe & Co.

Pop fordert deutliche Warnhinweise für die Kunden. Transparenz auf den Produkten könnte vielen Frust ersparen. Vor allem bei steigenden Preisen sollen Verbraucher wissen, ob sie eigentlich noch das Gleiche kaufen wie früher oder ob heimlich gespart wurde.

Bald bessere Kennzeichnung bei Aldi, Rewe & Co.?

Die Kundschaft ärgert sich berechtigterweise. Ramona Pop sieht bei Bundesregierung und Unternehmen Handlungsbedarf: „Wir finden, das wäre ein sinnvolles Regelwerk auch für Deutschland, damit Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem Alltag sich besser zurechtfinden und nicht das Gefühl haben: ‘Man will mir hier ständig an den Geldbeutel.‘“

Bleibt abzuwarten, ob Aldi, Rewe & Co. reagieren – oder ob Kunden weiterhin genauer hinschauen müssen. Klar ist: Ohne klare Vorgaben bleiben Mogelpackungen ein Dauerbrenner. Da scheint der aktuelle Ärger noch lange nicht vorbei zu sein! (mit dpa)