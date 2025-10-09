„Versteckte Gratis-Aktion!“ Kunden von Aldi, Rewe und Co. müssen hier nichts zahlen

In Zeiten in denen die Preise gefühlt Achterbahn fahren, blickt man als Kunde bei Aldi, Rewe und Co. manchmal gar nicht mehr durch. Da ist es schon hilfreich, wenn Experten einen an die Hand nehmen und durch den Preis-Dschungel führen (wie bei diesem Thema).

Noch besser: Wenn dir jemand zeigt, wo du dein Geld komplett im Portemonnaie stecken lassen kannst, da das Produkt einfach mal gratis ist. Um welches Produkt bei Aldi, Rewe und Co. es sich dreht, liest du bei uns.

„Versteckte Gratis-Aktion!“ Kunden von Aldi, Rewe und Co. können ihr Geld steckenlassen

Klar, Gratis-Aktionen, die auf den Packungen der verschiedenen Produkte aufgedruckt sind, kennen wir. Die stechen ja auch meist direkt ins Auge. Doch wusstest du, dass es auch geheime Gratis-Aktionen bei Aldi, Rewe und anderen Märkten gibt? Das Schnäppchen-Portal „mydealz.de“ hat dazu ein spannendes Video auf Instagram veröffentlicht und gibt dort die „Versteckte Gratis-Aktion!“ bekannt. Vor allem Käse-Fans sollten jetzt aufpassen.

++ Auch interessant: Wo soll das noch hinführen? Kunden blicken bei Aldi, Lidl und Co. ratlos ins Kühlregal ++

Denn eine Sorte kann aktuell komplett umsonst getestet werden. Dabei geht es um „Patros kräftig“. Der Käse, der traditionell in Salzlake reift und aus 100 Prozent Kuhmilch hergestellt wird, ist brandneu und soll daher von den Kunden getestet werden. Doch auf der Packung steht das gar nicht drauf. Gut, dass es Portale wie „mydealz“ gibt, die die Verbraucher aufklären. Die Experten erklären uns, dass man das Produkt zwar erstmal an der Kasse zahlen muss. Doch im Nachhinein kannst du einfach ein Foto von deinem Bon plus dem Aktionsprodukt auf der Seite des Herstellers hochladen und bekommst schon bald den gesamten Kaufpreis für den Käse erstattet. Hier gelangst du zur Aktion.

Doch es gibt auch einen Haken

Wie vieles im Leben hat aber auch diese Gratis-Aktion in den Regalen von Aldi, Rewe und Co. einen Haken: Pro Woche können nur 777 Teilnehmer mitmachen. Das heißt, wenn du der 778 Kunde bist, der seinen Kassenbon einsendet, hast du leider erstmal Pech gehabt.

Da die ganze Sache aber noch bis zum 21. Dezember 2025 läuft, hast du aber zumindest noch ein paar Wochen Zeit, dein Glück zu probieren. Und natürlich kann jeder nur einmal mitmachen.