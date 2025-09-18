Kunden greifen bei Aldi, Rewe und Co. immer wieder zu Reibekäse – Experten: Finger weg!

Fertig geriebener Käse spart Zeit und ist praktisch. Doch er hat Nachteile, die ihn weniger empfehlenswert machen. Hersteller wie Aldi, Rewe & Co. fügen Trennmittel wie Kartoffel- oder Maisstärke hinzu, um ein Verklumpen zu verhindern. Diese Zusatzstoffe können den Geschmack beeinflussen und machen den Käse weniger natürlich.

Geriebener Käse aus der Packung hat aufgrund der offenen Oberfläche ein höheres Keimrisiko. Bakterien und Schimmel bilden sich schneller. Besonders problematisch ist das bei undichten Packungen. Dort geht die Schutzatmosphäre verloren, und der Käse verderbt. Im Gegensatz dazu hält frischer Käse länger und bietet intensiveren Geschmack.

Vorsicht bei Käse von Aldi, Rewe & Co.

Die Stiftung Warentest warnt: Schimmel auf Käse aus der Packung kann krebserregende Stoffe bilden. Hersteller versuchen, diesen durch spezielle Gasgemische zu verhindern. Dennoch bleibt das Risiko für Verderb vorhanden. Selbst geriebener Käse aus frischen Stücken ist eine gesündere und aromatischere Alternative.

Beim Kauf achten immer mehr Menschen auf Zutatenlisten. Fertig geriebener Käse kann Stärke, Farbstoffe oder andere Zusätze enthalten. Wer eher natürliche Produkte bevorzugt, sollte sich mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Auch bei größeren Marken und Discountern wie Aldi, Rewe & Co. lohnt ein Blick auf die Verpackung, schreibt „Chip.de„.

Frische und Qualität kombinieren

Wer Zeit sparen möchte, kann fertigen Käse mit frisch geriebenem kombinieren. Das ist eine gute Lösung im Alltag. So bleibt die Qualität erhalten, und der Käse schmeckt intensiver. Sowohl bei Premium-Produkten als auch bei Angeboten von Aldi, Rewe & Co. zählt am Ende die richtige Lagerung.

Ganze Laibe oder Stücke sind die beste Wahl. Mit einer Küchenmaschine oder einer Reibe lässt sich Käse schnell und frisch zubereiten. Achte darauf, ihn luftdicht im Kühlschrank zu lagern. Fertigprodukte aus dem Supermarkt – auch von Aldi, Rewe & Co. – können zwar praktisch sein, aber frisch geriebener Käse überzeugt in Geschmack und Qualität.

