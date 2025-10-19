Kunden greifen bei Aldi, Rewe und Co. zu Eigenmarken – jetzt werden sie entlarvt!

Clever sparen? Kein Problem! Zahlreiche Eigenmarken, die bei Aldi, Rewe oder Lidl im Regal stehen, stammen aus den gleichen Fabriken wie bekannte Markenprodukte. Mit ein bisschen Detektivarbeit und der richtigen App kannst du bis zu 95 Prozent sparen. Das Geheimnis? Oft steckt fast identische Qualität hinter einer günstigeren Verpackung!

Ein Beispiel ist grobes Meersalz: Das Markenprodukt von Hofmann kostet 4,99 Euro für 110 Gramm – eine Stolze Summe! Bei Rewe bekommst du jedoch 500 Gramm Beste Wahl Meersalz für nur 1,19 Euro. Beide werden vom gleichen Hersteller produziert. Das bedeutet: 95 Prozent Ersparnis – bei kaum erkennbarem Unterschied.

Zusatznutzen durch Eigenmarken von Aldi, Rewe und Co.

Ähnlich verhält es sich bei Würzmischungen. Der Curry-Dip von Ostmann kostet 1,39 Euro für 10 Gramm. Aldi bietet eine vergleichbare BBQ-Mischung für 1,79 Euro – aber in fünfmal größerer Packung! Das Einsparpotenzial liegt hier bei gigantischen 80 Prozent. Hersteller ist in beiden Fällen übrigens die Fuchs-Gruppe.

Senf-Liebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Der beliebte Löwensenf Rotisseur kostet 2,49 Euro für 100 Milliliter. K-Favourites Rotisseur Senf bei Kaufland hingegen schlägt mit gerade mal 0,99 Euro für 182 Milliliter zu Buche. Hersteller bleibt derselbe, dein Portemonnaie freut sich über 78 Prozent Ersparnis.

Süßes, Snacks und Co.: Eigenmarken punkten doppelt

Snacker aufgepasst: Statt 2,42 Euro für 100 Gramm Chio Maxi Mix zu zahlen, holst du dir bei Kaufland laut „Bild“ den K-Classic Knabber-Mix. Hier kostet dich das Dreifache an Menge nur 1,69 Euro. Hersteller? Kein Geringerer als The Snack Nut Company, die auch Marken wie Ültje unter ihrem Dach haben.

Du liebst Marmelade? Zentis bietet seinen Fruchtaufstrich für 1,99 Euro pro 230 Gramm an. Rewe zieht mit seiner Eigenmarke Fruchtaufstrich Beste Wahl nach und verlangt 1,29 Euro – für 450 Gramm! Hersteller bleibt praktisch derselbe, aber dein Frühstück wird deutlich günstiger.

Discounter-Tipps: Was bei Aldi, Rewe und Co. zählt

Auch Klassiker wie Sauerkraut glänzen bei Eigenmarken. Hengstenbergs Mildessa kostet 2,69 Euro für 520 Gramm. Bei Aldi findest du Weinsauerkraut für 1,19 Euro. Beide kommen aus dem gleichen Haus – die Voss Zobus GmbH produziert nämlich für beide Marken.

Selbst Öko-Waschmittel sind laut „Chip“ im Vergleich zu Marken unschlagbar günstig. „Tandil Eco“ von Aldi kostet 3,19 Euro je 1,71-kg-Packung. Das Markenpendant von Werner & Mertz (Frosch) ist pro Waschladung rund 40 Prozent teurer. Dabei steckt hinter beiden Produkten die gleiche Produktionsstätte.

Ob Gewürze, Marmeladen oder Haushaltsprodukte – bei vielen Eigenmarken stehen Aldi, Rewe und Co. den großen Marken in nichts nach. Rabattjäger aufgepasst: Mit ein bisschen Recherche wird der Einkauf zum Spar-Erlebnis!