Diese Branchen profitieren in der Corona-Krise!

Diese Branchen profitieren in der Corona-Krise!

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Toilettenpapier-Krise! Da kommen schlechte Erinnerungen hoch – DARAUF müssen sich Kunden einstellen

Diese Zeit will niemand zurück haben!

Wer erinnert sich nicht an die große Toilettenpapier-Krise am Anfang der Corona-Pandemie? Plötzlich gab es bei Edeka, Rewe, Aldi und Co. kaum noch welches zu kaufen. Viele Menschen hamsterten massenweise bei sich Zuhause, für andere blieb nichts übrig.

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Ist die nächste Toilettenpapier-Krise im Anflug? Foto: IMAGO / Martin Wagner

Droht bei Edeka, Rewe, Aldi und Co. jetzt die nächste Toilettenpapier-Krise? Für die Kunden war das zu Beginn der Pandemie ziemlich unangenehm. Doch die Hersteller profitierten von dem neu ausgebrochenen Klopapier-Hype.

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Droht jetzt erneut eine Klopapier-Krise?

Laut eines Berichts des „Business Insider“ hat sich die Profitabilität des schwedischen Unternehmens Essity 2020 bei gleichbleibendem Umsatz erhöht. Der Firma gehört unter anderem die bekannten Marken Tempo und Zewa. Deutliche geringere Kosten für Rohstoffe haben das möglich gemacht.

----------------------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

---------------------

Doch trotzdem soll Klopapier bald teurer werden! Dabei soll es um einen Preisanstieg von zehn Prozent gehen. Die Preise wurden eigentlich erst im Frühjahr um fünf Prozent angehoben. Der Grund für die erneute Anhebung sind die gestiegenen Kosten: Die Preise für Zellstoff verzeichnen den höchsten Anstieg überhaupt. Auch Energie und Logistik sind teurer geworden.

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Toliettenpapier wird teurer

Deswegen möchte Essity seine Produktion umstellen. In Zukunft werden wir uns vermehrt mit Stroh statt mit Holz das Hinterteil abwischen. Das ist nachhaltiger und günstiger. Grade erst ist die erste Produktionsanlage hierfür eingeweiht worden.

--------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

--------------------

Eigentlich ist Stroh lediglich ein Abfallprodukt der Getreideindustrie. In der Regel wird es deswegen vernichtet.

Foto: IMAGO / Martin Wagner

Doch Essity will das jetzt für sich nutzen. Dabei soll das aus Stroh hergestellte Klopapier nicht weniger reißfest und weich sein als das aus Holz.

-------------------

Weitere Supermarkt-Themen:

Rewe: Kunden sehen Reklame und können es nicht fassen – „Das ist schon extra dämlich“

Edeka sucht einen Kunden – er ist einfach abgehauen, aber hat DAS im Laden gelassen

Aldi: Aufruhr im Discounter! Kundin berichtet – „Sie waren so sauer“

Edeka, Rewe und Co.: Bier wird deutlich teurer – diese Marke ist betroffen

----------------------

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Klopapier aus Stroh statt Holz

Zu Beginn 2022 wird in allen Produkten der Marke Zewa in Deutschland laut „Business Insider“ ein 30-prozentiger Strohanteil beigemischt sein.

++ Dortmund: Deutschlandweit bekannter Neonazi „SS Siggi“ tot! Rechtsextreme Szene trauert ++

Der Holzmarkt ist hart umkämpft. Stroh gibt es hingegen in Massen. (cf)