Experte zerpflückt Kult-Produkt – das sollen Kunden von Aldi, Rewe & Co. eigentlich nicht wissen

Um so manch ein Kult-Produkt besteht seit Jahrzehnten ein regelrechter Mythos. Da reiht sich auch die „wahrscheinlich längste Praline der Welt“, vielen auch unter dem Namen „Duplo“ bekannt, ein. Ein Großteil der Kunden von Aldi, Rewe und Co. dürfte das Produkt bereits im Laufe ihres Lebens mindestens ein Mal gekostet haben – vielleicht auch gerade wegen des gängigen Slogans.

Doch Experten des ZDF haben den Kult-Artikel jetzt mal ganz genau unter die Lupe genommen. In einer Doku erfuhren Kunden von Aldi, Rewe und Co. kürzlich die ungeschönte Wahrheit.

Kunden von Aldi, Rewe und Co. erfahren es

Seit 1989 wirbt der Süßwaren-Hersteller Ferrero, der auch Produkte wie Nutella vertreibt, mit dem Pralinen-Slogan. Kunden von Aldi, Rewe und Co. dürften ihn heute noch beim Einkauf im Ohr haben. Doch handelt es sich bei Duplo wirklich um eine Praline? Laut den ZDF-Experten liegt die schokoladige Leckerei in einer Grauzone zwischen Praline und Schokoriegel.

Denn: eine echte Praline macht nicht nur ein Schokoladen-Anteil von mindestens 25 Prozent aus, sondern auch, dass sie mundgerecht ist. „Beim Duplo ist es so: 25 Prozent Schokolade sind definitiv drin, aber sie ist halt nicht mundgerecht groß“, erklärt Schokolatier Thomas Jaeschke in dem ZDF-Format „besseresser“. Ferrero spiele dabei lediglich eine schwammige Definition des Begriffs „mundgerecht“ in die Karten.

DAS ist im Kult-Produkt wirklich drin

Ferrero trickst an anderer Stelle aber noch deutlicher. Zwar soll auch Nougat in den Duplo-Riegeln enthalten sein, dabei setze der Hersteller allerdings auf keine Reinform, sondern eine Mischung aus teurem Nougat und deutlich günstigeren Pflanzenfetten wie Palmöl oder Sheabutter. So muss er deutlich weniger tief in die Tasche greifen.

ZDF-Zuschauer, die das Produkt bislang ahnungslos bei Aldi, Rewe und Co. kauften, kennen jetzt die schonungslose Wahrheit.