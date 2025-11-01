Aldi lockt mit Gutschein – doch die Sache hat einen Haken

Wenn die Discounter und Supermärkte Gutscheine oder Rabatte anbieten, dann sind die Kunden aktuell besonders dankbar. Schließlich sind die Preise für Lebensmittel in den letzten Jahren immens angestiegen. Da ist jede Möglichkeit zu sparen gerne gesehen. Das weiß auch Aldi und lockt jetzt mit einem besonderen Gutschein.

Allerdings könnten Kunden diesen nicht für ihren Wocheneinkauf einlösen. Zudem müssen sie erstmal ordentlich Geld ausgeben, um ihn benutzen zu können. Hierbei geht es nämlich um ein Reiseangebot.

Aldi Reisen bietet Städtetrip für knapp 200 Euro an

Im Oktober bieten Aldi Reisen einen „exklusiven Städtereisen-Gutschein“ an, der sowohl eine Hin- und Rückfahrt mit einem ICE sowie eine Übernachtung in einem von 60 Hotels in Deutschland beinhaltet. Kunden können unter anderem nach Berlin, Hamburg oder auch München reisen. Der Gutschein ist für zwei Personen gültig.

Das Angebot gilt bereits seit dem 20. Oktober und noch bis zum 16. November – ausschließlich online unter aldi-reisen.ameropa.de/gutschein. Der Gutschein kostet 199 Euro und kann nur für eine Reise im November 2025, Januar, Februar oder März 2026 eingelöst werden.

Aldi-Kunden können profitieren

Wer allerdings noch nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk auf der Suche ist – zum Beispiel für den eigenen Partner oder die Eltern –, der könnte hierbei sicherlich ein gutes Angebot machen. Zwei ICE-Tickets inklusive Sitzplatzreservierung und gegebenenfalls noch einem City-Ticket obendrauf dazu eine Übernachtung in einem Premier Inn Hotel – dafür sind 199 Euro sicherlich nicht unverschämt.

Das einzige Haken könnte die Auswahl an Zielen oder auch der zeitnahe Einlösungszeitraum sein. Da muss man schon flexibel sein, um das Angebot nutzen zu können. Der Aufenthalt lässt sich im Übrigen durch zusätzliche Übernachtungen, Frühstück oder ein 1.Klasse-Upgrade komfortabler gestalten – natürlich gegen einen Aufpreis.