Aldi: Reaktion auf Coronavirus! Kunden können bald ...

Zehn der 16 Bundesländer haben sie schon eingeführt: die Maskenpflicht. Ob in Bus und Bahn oder bei Aldi, Lidl oder in anderen Supermärkten - viele Bundesländer wollen sich nicht mit der „dringenden Empfehlung“ der Bundesregierung zufrieden geben. Deshalb soll es verboten sein, ohne Mundschutz solche öffentlichen Räume zu betreten. Doch Mundschutz ist weiterhin Mangelware.

Viele Menschen oder Gewerbe nähen sie, teilweise auch ehrenamtlich, um alle Bundesbürger mit dem wichtigen Schutz zu versorgen. Jetzt soll auch der Discounter Aldi auf den Zug mit aufspringen.

Aldi: Kunden können in Coronakrise bald ...

Wie das Technik-Magazin „Chip“ berichtet, sollen Kunden bald auch bei Aldi Schutzmasken kaufen können. Das habe ein Pressesprecher auf Nachfrage bestätigt. „Unseren Kunden möchten wir ebenfalls bald Einweg- oder Textilmasken anbieten“, so der Sprecher gegenüber dem Magazin. Doch noch wichtiger sei es erst einmal alle Mitarbeiter mit dem Mund- und Nasenschutz auszustatten.

Auch beim Konkurrenten Lidl tauchten demnach immer mehr Mitarbeiter im Laden auf, die die Maske tragen.

Doch nicht nur Aldi will die Masken vertreiben, auch andere Händler wollen diese ins Programm aufnehmen. So plane unter anderem auch das schwedische Mode-Unternehmen H&M den Vertrieb.

Laut Chip sollen die Modemarke Gerry Weber und der Online-Riese About You sogar schon in den nächsten Tagen diesen Mundschutz in den Läden vorrätig haben.

Bleibt also spannend, wann die Schutzmasken dann tatsächlich bei Aldi zu finden sind. Vielleicht finden die Kunden sie dann bei dem nicht minder nachgefragten Artikel Klopapier. (js)