Aldi: Radikale Umbaupläne! Discounter geht diesen überraschenden Schritt

In den letzten drei Jahren seit 2017 investierte Aldi mehrere Milliarden Euro in die Modernisierung der Filialen weltweit. Die Märkte wurden ausgebaut und auch das Sortiment wurde ausgedehnt.

Umso überraschender ist es, dass sich Aldi nun dazu entschlossen hat weitere Umbauten anzustrengen. Somit sollen demnächst 2.300 Filialen einen neuen Anstrich bekommen. Was die Kunden erwartet, erfährst du hier.

Aldi: Große Veränderungen in den Filialen

Die Schließung der ältesten Aldi Filiale in Essen brachte den Stein für die Umstrukturierungen ins Rollen. Das Geburtshaus der beiden Aldi-Gründer in der Huestraße 89 war über 100 Jahre lang ein Aldi Nord Geschäft. Jetzt wurde in unmittelbarer Nähe eine neue und mehr als doppelt so große Filiale nach dem neuen Konzept eröffnet.

Die zuvor umgesetzten Modernisierungen sollen wieder zurückgefahren werden. Im Kern soll es darum gehen das sich die Kunden wieder auf das Wesentliche konzentrieren können, statt von einem zu großen Sortiment und unübersichtlichen Gängen und Regalen überfordert zu werden. „Die Kunden mögen es offenbar doch schlichter“, berichtet RTL.de.

Das Unternehmen erklärt in einer aktuellen Pressemitteilung: „Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet der Umzug vor allem eines: einen einfachen, schnellen und angenehmen Einkauf. Hier erhalten sie ein modernes Discount-Sortiment, das alles für den täglichen Einkauf bietet“.

Das Sortiment in den Aldi-Filialen soll sich in Zukunft wieder reduzieren. Foto: picture alliance / Federico Gambarini/dpa | Federico Gambarini

Darauf können sich die Kunden gefasst machen

So sollen demnächst die Regale in den Aldi Filialen wieder nur in Längsrichtung aufgestellt werden. Zuvor hatte sich das Unternehmen bei anderen Discountern die quere Ausrichtung der Regale abgeschaut. Außerdem soll auf der Verkaufsfläche wieder deutlicher zwischen den fest definierten Aktionsflächen mit Sonderangeboten und dem Standard-Sortiment getrennt werden. Durch reduzierte Dekorationselemente soll in den Geschäften wieder für klare Strukturen gesorgt werden, heißt es in einem Artikel auf RTL.de.

Bezüglich des Angebots werden auch einige Veränderungen auf die Kunden zukommen. Unter anderem soll das Sortiment reduziert und der Fokus wieder mehr auf die Hausmarke von Aldi gelenkt werden.

Die umfangreichen Umbauten sollen nach Angaben des Konzerns nicht lang dauern und in 24 Stunden abgeschlossen werden. Nach der kurzen Schließung werden nie neuen Filialen wieder für die Kunden eröffnet. (neb)