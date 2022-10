Aldi-Prospekt löst Debatte aus – Schuld ist dieses Produkt

Wirbel um den neuen Aldi-Prospekt! Bei den Kunden schrillen die Alarmglocken, als sie darin blättern. Besonders ein Angebot hat es ihnen angetan – jedoch nicht auf die Gute Art und Weise.

Denn das Kinderspielzeug, das dort im Aldi-Prospekt beworben wird, sorgt bei einigen Kunden für Wutausbrüche. Eine Kundin bekommt bei dem Anblick sogar das „kotzen“. Für ihr Kind würde sie das Set ganz sicher nicht kaufen.

Aldi-Prospekt: Kunden laufen wegen Angebot Sturm

„Ab 24.10 sind im Aldi Rollenspiel-Sets im Angebot“, schreibt die Kundin auf Twitter. „Für Kinder ab 1,5 Jahre.“ Bis dahin alles gut so weit. Mit ihrem Posting teilt sie sogleich noch ein Beweisfoto aus dem Aldi-Prospekt. Darauf sind die Sets „Social-Media“ und „Fitness“ abgebildet. Im Ersteren sind unter anderem eine Umhängetasche, ein Mikrofon und eine Kamera mit Stativ aus Holz enthalten.

Bei dem „Fitness-Set“ sind eine Hantel, ein Fitnessarmband und eine Trinkflasche mit dabei. Bei diesem Anblick bekommt die Twitter-Nutzerin die Krise. „Ich möchte kotzen“, ist ihr Kommentar zu der Werbung.

Aldi-Prospekt: Kunden finden Angebot „befremdlich“

Unter dem Post melden sich noch weitere Nutzer, dass sie das Spielzeug äußerst „befremdlich“ und „problematisch“ fänden. Dadurch würde „Selbstdarstellung“ schon in der frühen Kindheit beworben. „Schrecklich“, schreibt ein Nutzer darunter. Ein anderer findet, dass das Fitness-Set den Kindern das Bild vermittle, „nur fit biste super“.

Andere sehen jedoch auch etwas Positives in dem Spielzeug. „Kinder spielen nach, was sie erleben“, schreibt einer. „Fitness und Selbstwahrnehmung kann man auch positiv besetzen (ohne Druck) und meine Kinder würden die Teile feiern.“ Ein weiterer Nutzer sieht es im aktuellen Kontext als normal an. „Kinder wachsen in die jeweilige Zeit hinein. Und das ist nun mal die heutige Zeit, in der Papa und Mama oftmals das Smartphone in der Hand haben.“