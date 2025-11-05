Aldi und Kaufland ziehen an Konkurrenz vorbei – obwohl sie keine Testsieger sind

Fischliebhaber müssen beim Einkaufen immer tiefer in die Tasche greifen. Auch Räucherlachs ist keine Ausnahme. Das beliebte Produkt gilt zwar als gesund und hochwertig, kostet aber mittlerweile deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Laut Stiftung Warentest ist Räucherlachs Anfang 2025 im Schnitt rund 45 Prozent teurer als noch vor zehn Jahren.

Doch es muss nicht immer zur teuren Markenware gegriffen werden. Auch Supermärkte wie Aldi und Kaufland können bei der Konkurrenz mithalten.

Aldi und Kaufland ziehen an Konkurrenz vorbei

Ein aktueller Test der Stiftung Warentest zeigt, dass es nicht unbedingt der teuerste Räucherlachs sein muss. Zwar überzeugt der Bio-Verde Nordatlantik-Lachs mit der Traumnote 1,0 im Geschmack und einem Gesamturteil „gut (1,7)”, doch mit 8,49 Euro pro 100 Gramm ist er auch das teuerste Produkt im Test.

Ganz anders sieht es bei den Discountern aus. Der Almare Seafood Norwegische Räucherlachs von Aldi erhält mit „gut (2,2)” eine ordentliche Bewertung und kostet nur 4,79 Euro pro 200 Gramm. Auch der K-Classic Lachs von Kaufland liegt mit „gut (2,4)” nah dran und ist ebenso günstig. Beide Produkte überzeugen laut Warentest nicht nur preislich, sondern auch geschmacklich.

Aldi setzt auf wichtiges Siegel

Damit beweisen Aldi und Kaufland, dass guter Räucherlachs nicht unbedingt teuer sein muss. Denn während Premium-Marken einen deutlich höheren Preis haben, bieten auch die Supermarkt-Varianten solide Qualität. Und das zum fairen Kurs.

Aldi betont zudem gegenüber der „Saarbrücker Zeitung“, dass sein Lachs „GlobalG.A.P.-zertifiziert“ ist. Das Siegel steht für sichere, umweltschonende und tierfreundliche Produktion.

Unterm Strich bleibt Räucherlachs zwar ein teurer Genuss, doch der Test zeigt, dass man beim Einkaufen durchaus sparen kann. Und so kann auch der Discounter-Lachs guten Geschmack auf den Teller bringen.