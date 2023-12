Aldi-Kunden schauen bei neuen Einkaufswagen genauer hin – und rasten aus

Bei diesem Anblick mussten sich manche Kunden von Aldi schlapp lachen. Was war passiert?

Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen neuartige Einkaufswagen bei Aldi, eine eigenwillige Werbung und verdutzte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Aldi-Kunden entdecken seltsame Werbung

Seit geraumer Zeit gibt es in manchen Filialen von Aldi neuere Einkaufswagen, deren Front eine Werbefläche ziert. Dort kann der Discounter seine Kunden über neue Produkte oder aktuelle Sonderangebote informieren. So weit, so harmlos.

Eine jüngste Werbung auf einigen Einkaufswagen bei Aldi Süd ließ so manchen Kunden allerdings schmunzeln. Dort warb Aldi Süd für Babynahrung der Eigenmarke Mamia. „Jetzt wird der Babyeinkauf zum Kinderspiel“, hieß es dort. Und es war eben jene Wortwahl, die bei den Kunden für Gelächter sorgte.

Aldi-Werbung lässt Kunden witzeln

Das Wort „Babyeinkauf“ klang für einige Kunden so, als könne man derzeit bei Aldi auch Babys einkaufen. „Ich hätte da mal eine Frage an Aldi Süd“, schrieb ein Kunde bei Facebook und fügte augenzwinkernd hinzu: „Ist das Aktionsware oder dauerhaft im Sortiment?“

Eine andere Kundin ging auf den Scherz ein und kommentierte: „Warum? Willst du dir ein neues Baby erst nach Silvester kaufen?“

Von geschossenen Nikoläusen und eingekauften Babys

Wieder ein anderer Aldi-Kunde wies auf ein ähnliches Missverständnis hin, das ihm einst aufgefallen war. So sei in der Stadt Konz bei Trier einst ein „Nikolausschießen“ beworben worden. Vermutlich hatte es sich dabei um ein Schützenfest am Nikolaustag gehandelt. Doch der Name „Nikolausschießen“ ließe eher darauf schließen, dass so mancher Nikolaus dort um sein Leben hätte fürchten müssen. „Ich fand die Werbebanner immer sehr apart“, muss er feststellen.

Ob Aldi Süd die kleinen Mamia-Plakate in den Einkaufswagen mittlerweile ausgetauscht hat, ist unklar. Fest steht nur: Die Marketing-Abteilung hat es auf jeden Fall geschafft, dass über die Babynahrung gesprochen wird.