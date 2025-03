Aldi dreht an der Preisschraube – Kunden fallen vom Glauben ab

Die Inflation hat die Lebensmittel-Preise in den vergangenen Jahren in die Höhe getrieben. Kein Wunder also, dass der Wocheneinkauf bei Aldi, Lidl und Co. schnell mal mit Frustration endet. Nun hat Aldi an der Preisschraube gedreht.

Bei dieser Nachricht werden zahlreiche Supermarkt-Kunden wohl vom Glauben abfallen: Aldi senkt dauerhaft die Preise für zahlreiche Molkereiprodukte um bis zu 12 Prozent. In Zeiten von heftigen Preisanstiegen ist das für Verbraucher ein kleiner Lichtblick.

Mit diesen Produkten können Aldi-Kunden sparen

Von der Preissenkung betroffen sind unter anderem Sahne, Quark und Creme Fraîche. „In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zeigt Aldi mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln, dass sich Kunden und Kundinnen auf den Original Aldi Preis verlassen können“, schreibt der Discounter in einer Pressemitteilung.

Ab sofort sparen Kunden bis zu 12 Prozent unter anderem auf folgende Produkte:

MILSANI Saure Sahne, 200-g-Becher für 0,69 Euro statt 0,79 Euro (-12 Prozent)

GUT BIO Bio-Saure-Sahne (nur bei Aldi SÜD erhältlich), 200-g-Becher für 0,85 Euro

GUT BIO Bio-Schmand (bei Aldi Nord nur regional erhältlich), 150-g-Becher für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Prozent)

MILSANI Haltbarer Schmand, 200-g-Becher für 0,89 Euro

MILSANI Speisequark mit 20 Prozent Fettgehalt, 250-g-Packung für 0,89 Euro

MILSANI Crème Fraîche, 200-g-Becher für 0,99 Euro

MILSANI Crème leicht, 200-g-Becher für 0,99 Euro

MILSANI Schlagsahne mit 30 Prozent Fettgehalt, 200-g-Becher für 0,99 Euro

MILSANI Speisequark mit 40 Prozent Fettgehalt, 250-g-Packung für 0,99 Euro

MILSANI Laktosefreie haltbare Schlagsahne, 200-g-Becher für 1,09 Euro statt 1,19 Euro (-8 Prozent)

BIO Bio-Schlagsahne, 200-g-Becher für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-7 Prozent)

MILSANI Speisequark Magerstufe, 500-g-Packung für 1,39 Euro

