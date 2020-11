Aldi-Produkte werden zum Netz-Lacher – weil Kunde eine irre Entdeckung macht

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

Aldi bietet seinen Kunden eine große Produktvielfalt an. Nun sind einige Produkte des Discounters im Internet zum Lacher geworden, da ein Kunde eine irre Entdeckung machte.

Aldi-Produkt wird zum Netz-Lacher

Normalerweise zeichnen sich die Produkte von Aldi nicht unbedingt dadurch aus, dass sie zu einem Internet-Hit werden. Das hat sich bei einigen ganz bestimmten Artikeln aber nun geändert.

---------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht Diskont: In 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

In 1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte in 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

---------------

Über Jodel erlangten sie einige Bekanntheit. Der Grund dafür ist simpel. Eine Kunde stellte ein gewisse Ähnlichkeit zwischen den Produkten und einer bekannten Persöhnlichkeit fest, berichtet die „tz“.

Aldi-Produkt erinnert einige an Superstar

Bei dem Produkt handelte es sich um Klo- und andere Bürsten. Wenn du dich jetzt fragst, welchem Star diese nun ähnlich sehen sollen, so ist die Antwort einem Jodelnutzer zufolge ziemlich eindeutig: Billie Eilish.

---------------

Weitere News:

Euro: Mann findet Rucksack mit 130.000 Euro – unfassbar, was er damit anstellt

Hund geklaut: Sechs Jahre später taucht er wieder auf – in 300 Kilometern Entfernung

Wetter: Meteorologen überraschen mit neuer Prognose für Dezember! So stehen die Chancen auf Schnee

---------------

Immerhin haben die Bürsten giftgrüne sowie schwarze Borsten und Billie Eilish hat derzeit auch giftgrüne und schwarze Haare, wie auf einigen Bildern des Stars auf Instagram zu sehen ist. Mehr als 70 Millionen Follower hat die Musikerin auf der Plattform. Das reicht für den Jodler anscheinend um eine Verbindung herzustellen.

Aldi-Produkt wird zum Internet-Hit

Auf Jodel postete der User ein Bild der Bürsten und schreib dazu: „Billie Eilish bei Aldi“. Das kam offenbar sehr gut bei anderen Mitgliedern an und sorgte für einige Lacher. Unter dem Foto gab es einige Kommentare wie beispielsweise „Billie Aldish“ oder „Es ist billig also eil dich!“.

Aldi: Bei Jodel wurde ein Foto von Produkten des Discounters zum Hit. Foto: Screenshot Jodel

In welcher Aldi-Filiale das Foto entstanden ist, ist nicht bekannt, so die „tz“. Allerdings sollen die Produkte in einigen Märkten angeboten werden.

Billie Eilish selbst wird von diesem Vergleich wohl nichts erfahren. Ärgern wird sie sich darüber aber bestimmt über den Vergleich. Ob wirklich eine Ähnlichkeit zwischen den Produkten und der Musikerin zu erkennen ist, bleibt wohl jedem selbst überlassen. (gb)