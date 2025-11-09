Aldi Süd streicht heimlich Produkt – Kunden fassungslos: „Alles leer“

Kunden von Aldi Süd müssen ab sofort auf ein beliebtes Produkt verzichten! Immer wieder überrascht der beliebte Discounter seine Kunden mit neuen Angeboten oder besonderen Produkten. Vor allem bei vegetarischen oder veganen Artikeln stockt der Einzelhändler kontinuierlich mit einer neuen Vielfalt auf.

Doch nicht alles, was es neu ins Sortiment schafft, bleibt auch. Und das mussten Kunden von Aldi Süd nun am eigenen Leib erfahren. Den eine pflanzliche Alternative zu Milch wurde von einer Kundin vermisst. „Was ist mit der MYVAY Almost Milk passiert in Baden-Württemberg? Wurde sie aussortiert? In drei Aldi war ich, alles leer“, schreibt sie unter einem Facebook-Beitrag des Discounters.

Aldi-Kundin ist ziemlich überrascht

Aldi Süd ließ nicht lange auf sich warten und reagierte auf die Nachricht der Kundin. Jedoch dürfte die Antwort ihr wohl nicht gefallen. „Die Almost Milk war ein Testartikel und ist derzeit leider nicht mehr erhältlich“, schreibt der Discounter-Riese auf Facebook. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber dennoch: „Wir nehmen dein Feedback und deinen Wunsch danach aber sehr gern auf.“

+++Adventskalender bei Aldi, Edeka & Co.: Jetzt erfahren es die Kunden+++

Ob Aldi Süd jetzt die Almost Milk wieder ins Sortiment aufnimmt, bleibt abzuwarten. Fakt ist jedoch, dass die Discounter-Kette zuletzt ziemlich gut bei den Kunden abgeschnitten hat. Denn laut des aktuellen „Kundenmonitors Deutschland 2025“ überzeugt Aldi Süd seine Kunden vor allem mit Qualität, Auswahl und Schnelligkeit und kann sich mit einer Wertung von 1,96 als aktueller Discounter-Spitzenreiter berechtigterweise feiern.

Mehr spannende Themen, die dich interessieren könnten, findest du hier:

Denn im Schnitt erreichen die deutschen Discounter einen Wert von 2,07, bei einer Skala von 1 für „vollkommen zufrieden“ bis 5 „unzufrieden“. Du möchtest mehr zu der Umfrage erfahren? Dann schau einmal >>>hier vorbei – denn hier erfährst du auch, wem Aldi Süd ganz dicht auf den Fersen ist.