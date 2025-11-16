Erst die Butter und jetzt das – Aldi heizt Preisschlacht weiter an

Der Discounter-Riese Aldi macht Ernst und stellt die Konkurrenz unter Druck: Ab Freitag (14. November) werden die Preise für über 15 Molkereiprodukte dauerhaft gesenkt.
Die Preise purzeln bei einzelnen Aldi-Produkten um 25 Prozent. Discounter-Konkurrent Lidl dürfte die Ansage genau beobachten.
Aldi senkt die Preise für diese Produkte
Die Preissenkung betrifft vor allem die beliebten Eigenmarken von ALDI. Zum Beispiel kostet der MILSANI Skyr 500 Gramm jetzt nur noch 1,19 Euro statt 1,49 Euro – eine Ersparnis von satten 30 Cent.
Auch der fruchtige Skyr wird günstiger: Hier fallen 30 Cent weg, sodass der Preis auf 1,39 Euro sinkt. Wer Speisequark bevorzugt, spart ebenfalls ordentlich. Die Variante mit Magerstufe ist ab Dienstag für nur 0,99 Euro zu haben, die anderen Stufen von Speisequark verlieren ebenfalls zwischen 10 und 20 Cent im Preis.
Mehr Themen:
Die Preissenkungen bei Aldi im Überblick:
- MILSANI Skyr, 500 Gramm für 1,19 Euro statt 1,49 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Skyr Frucht, 500 Gramm für 1,39 Euro statt 1,69 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Speisequark Magerstufe, 500 Gramm für 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30 Cent)
- MILSANI Speisequark 20%, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,79 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Speisequark 40%, 250 Gramm für 0,69 Euro statt 0,89 Euro (- 20 Cent)
- MILSANI Laktosefreie H-Sahne, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,15 Euro (- 16 Cent)
- MILSANI Schlagsahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Haltbare Sahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Saure Sahne, 200 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent)
- BIO Schmand Naturland, 150 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Haltbarer Schmand, 200 Gramm für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Crème fraîche, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI Crème fraîche leicht, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- BIO Quark, 250 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
- MILSANI frische Schlagsahne, 500 Gramm für 2,69 Euro statt 2,89 Euro (- 20 Cent, nur bei ALDI SÜD)
- BIO Saure Sahne Naturland, 200 Gramm für 0,69 Euro statt 0,85 Euro (- 16 Cent, nur bei ALDI SÜD)
- MILSANI Speisequark Magerstufe, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent, nur bei ALDI SÜD)
