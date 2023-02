Aldi prescht vor! Bei diesen Preisen reiben Kunden sich verwundert die Augen

Beim Blick auf die Preise können Verbraucher in jüngster Zeit nur noch stöhnen. Kaum ein Produkt im Sortiment von Aldi und Co. ist noch so günstig wie früher. Pandemie, Krieg, Inflation, Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, Preiskriege – such‘ dir einen Grund aus und du liegst vermutlich richtig.

Doch nun zeichnet sich eine irre Wende bei Discountern wie Aldi ab. Offenbar wollen sie die Kunden nun die aktuellen Marktentwicklungen spüren lassen. Ein ähnlich gewagter Schritt zeigte zuletzt Erfolg (hier mehr).

Aldi fasst riskanten Entschluss

Einem aktuellen Bericht der „Lebensmittelzeitung“ zur Folge plant Aldi tatsächlich, die Preise für Lebensmittel herabzusenken. Und das, obwohl der Discounter laut „LZ“ im vergangenen Jahr Einbußen beim Gewinn verzeichnen musste. Immerhin machte der Discounter noch Gewinn.

Das kann man von den Verbrauchern momentan überhaupt nicht sagen. Viele Menschen – vor allem jene mit niedrigen Einkommen – müssen nicht nur Reallohnverluste aufgrund der Inflation hinnehmen, sondern auch gestiegene Preise für alltägliche Lebensmittel. Über alle Supermärkte und Discounter hinweg zeichnet sich der Tage das gleiche Bild ab. Da dürfte sie die Nachricht von Aldi nun freuen.

Diese Produkte sind bereits billiger

Sowohl die Süd- als auch die Nord-Fraktion des Discounters wollen sich auf eine Senkung der Lebensmittelpreise konzentrieren. Sie formulieren sogar ein Versprechen an die Kunden, „Effizienzgewinne und niedrige Kosten umgehend“ an sie „zurückzugeben“. Und genau dieses Versprechen wollen sie nun anscheinend einlösen. Was genau dabei rumkommen wird, bleibt allerdings Zukunftsmusik.

Zuletzt hatten die Discounter bereits einige Produkte vergünstigt, so zum Beispiel die Eigenmarken-Butter. So kostet die 250-Gramm-Packung nun 40 Cent weniger. Der Preis dafür sank kürzlich von 1,99 Euro auf 1,59 Euro. Und auch einige Milch-Sorten sind nun billiger. Nun kosten die Bio-Vollmilch und Bio-Heumilch jeweils zehn Cent weniger und damit 1,35 Euro und 1,49 Euro pro Liter.