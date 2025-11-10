Nächster Preisanstieg: Aldi-Kunden schauen jetzt genau auf den Kassenzettel

Änderungen an der Supermarktkasse bemerken viele erst, wenn der Bon in der Hand liegt – so auch im jüngsten Fall einer Aldi-Kundin. Ihr fiel auf, dass ein alltäglicher Artikel plötzlich doppelt so teuer war wie zuvor. Der Blick auf den Kassenzettel bestätigte den Verdacht: Der Discounter hat bei einem Produkt, das wohl zu den meistgenutzten in der Filiale gehört, den Preis deutlich angehoben.

Aldi Süd reagierte auf Anfrage von „Ippen.Media“ und bestätigte die Änderung: Der Preis für die dünnen Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung wurde von einem auf zwei Cent erhöht. Diese sogenannten Knotenbeutel werden seit 2019 nicht mehr kostenlos angeboten. Auch bei anderen Händlern – etwa Lidl oder Kaufland – kostet der Beutel aktuell einen Cent. Mit der Verdopplung geht Aldi nun einen eigenen Weg. Eine Unternehmenssprecherin erklärte: „Für den Obstknotenbeutel wird bei Aldi Süd ein symbolischer Beitrag von zwei Cent berechnet. Eine entsprechende Preisauszeichnung finden Kundinnen und Kunden in der Filiale.“

Umweltschützer kritisieren Aldi-Vorhaben

Umweltschützer zeigen sich wenig beeindruckt von der Preisänderung. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bezeichnet die Maßnahme als „Symbolpolitik im Mini-Format“. Geschäftsführerin Barbara Metz erklärte: „In Deutschland werden jedes Jahr rund 2,4 Milliarden dünne Einweg-Plastiktüten verbraucht. Ein Tüten-Cent – oder jetzt zwei – wird daran nichts ändern.“ Ihrer Ansicht nach sollte der Preis deutlich höher ausfallen, um wirklich Lenkungswirkung zu erzielen: „Mindestens 20 Cent wären angemessen. Noch besser wäre es, die Einweg-Tütchen komplett abzuschaffen.“ Das berichtet auch „WA„.

Auch die Verbraucherzentrale rät von den Einwegbeuteln ab und empfiehlt Alternativen wie wiederverwendbare Stoffbeutel oder sogenannte Frischenetze. Diese seien umweltfreundlicher und könnten problemlos mehrfach genutzt werden – vorausgesetzt, sie werden regelmäßig gewaschen.

Diskussion um Nachhaltigkeit

Aldi, Lidl und andere Discounter haben die umstrittenen Beutel bislang nicht aus dem Sortiment genommen. Kritiker werfen ihnen vor, sich mit symbolischen Preisanhebungen einen umweltbewussten Anstrich zu geben, ohne tatsächlich etwas zu verändern. In den sozialen Netzwerken sorgt die Entscheidung jedenfalls für Diskussionen. Unter einem Post der Umwelthilfe heißt es sarkastisch: „Bombastic side eye – Aldi erhöht den Preis um 100 Prozent: von einem auf ganze zwei Cent!“

Während manche Kunden die Entscheidung als überfälligen Schritt in Richtung Umweltschutz begrüßen, empfinden andere sie als übertrieben oder schlicht unnötig. Klar ist: Das Thema Nachhaltigkeit im Supermarkt bleibt umstritten und künftig dürfte noch genauer auf den Kassenzettel geschaut werden.