Aldi: Wegen Preisexplosion bei Lebensmitteln – Kunden toben vor Wut: „Frechheit“

Das große Hamstern ist seit Wochen in Deutschland in vollem Gange. Gleichzeitig steigen die Preise für Lebensmittel wegen des Ukraine-Kriegs und der Inflation immer weiter an. So auch bei Aldi.

Doch, dass bei Aldi ein derzeit sehr nachgefragtes Produkt sehr viel mehr kostet als noch vor ein paar Wochen, ist für viele Kunden nicht nachvollziehbar.

Kunden von Aldi sauer über Preissteigerung von Öl

Im Gegenteil, sie sind sogar stinksauer auf den Discounter.

Besonders die Preise des Sonnenblumenöls lassen manche Kunden daran zweifeln, dass alles noch mit rechten Dingen zugeht. Deswegen beschweren sie sich direkt bei Aldi.

„4,99 Euro für Sonnenblumen Öl ...so eine Frechheit...“

„4,99 für Sonnenblumenöl, schämt ihr euch nicht das noch so auszunutzen?“

„Habe gestern bei Aldi Salatöl gekauft! Stand in der untersten Reihe. Habe automatisch zugegriffen. Dass allerdings ein solcher Wucherpreis im Discounter verlangt wird, noch dazu von einem Öl in Plasikflaschen, ist unfassbar! Werde in Zukunft genau auf die Auspreisung schauen! Hab das exklusive 4,99 Euro Salatöl aber wieder zurückgebracht! Das finde ich mehr als frech!!!!“

Wenn es in den Lebensmittelläden mal Öl zu kaufen gibt, ist es sehr teuer geworden. (Symbolbild) Foto: imago images

Der Discounter-Riese hat allerdings eine Erklärung für die deutliche Erhöhung des Preises für das Öl. Diese stellt die Kunden allerdings ganz und gar nicht zufrieden.

„Wir können den Ärger darüber verstehen. Die verschiedenen Herausforderungen, die seit den letzten Monaten bestehen und dazu noch mehr wurden, wirken sich leider auf die Einkaufspreise aus. Wir tragen Mehrkosten solange wie möglich selber, aber wenn das nicht mehr möglich ist, müssen wir die Verkaufspreise anpassen. Sollten die Einkaufspreise wieder sinken, dann wirkt sich das ebenfalls entsprechend aus“, heißt es von Aldi.

Eine ähnliche Antwort gibt es auf die Reaktion eines wütenden Kunden, der festgestellt hat, dass das gemischte Hackfleisch ebenfalls deutlich teurer geworden ist.

Auch Hackfleisch und andere Produkte sind betroffen

„Die größte 'Herausforderung' scheint es ja zu sein, willkürliche Preissteigerungen bei einzelnen Produkten dem Kunden mit fadenscheinigen Orakeleien schmackhaft zu machen. Wenn Hackfleisch beim Metzger des Vertrauens günstiger ist als im Discounter, sollte man sich schon einige Gedanken machen...“, beschwert sich der Kunde.

Dass die Preise der Lebensmittel in allen Bereichen mittlerweile gestiegen sind und vermutlich noch weiter steigen, lässt sich auch bei Milch und Butter beobachten. (fb)