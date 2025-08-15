Kunde zeigt Aldi-Kassenbon von 2003 – bei einem Produkt-Preis reiben sich Kunden die Augen

Wer heutzutage seinen Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebt, spürt es deutlich: Viele Produkte sind spürbar teurer geworden. Doch wie stark sich die Preise tatsächlich verändert haben, wird oft erst im direkten Vergleich sichtbar – und der kann manchmal richtig überraschend sein.

Ein Reddit-Nutzer hat genau so einen Vergleich möglich gemacht. Er fand einen alten Kassenzettel aus dem Jahr 2003 in einer Aldi-Filiale (>> wir berichteten). Und die Zahlen darauf haben es in sich. Besonders ein Preis löst Augenreiben aus …

Produkte bei Aldi sorgen für Verwirrung: Milch ist kaum im Preis gestiegen

500 Gramm Erdbeeren für gerade einmal 0,79 Euro? Das wirkt heute fast unrealistisch. Wer aktuell Erdbeeren kauft, zahlt oft das Zwei- bis Dreifache – je nach Saison sogar noch mehr. Und auch andere Preise auf dem Zettel zeigen, dass alles 2003 noch viel billiger war. Obwohl – so ganz stimmt das nicht, denn ein Lebensmittel hat sich (lange) im Preis kaum verändert: die Milch.

++ Was Kunden nicht wissen – darum gibt es keine Toiletten bei Aldi, Edeka und Co. ++

Ein Nutzer bringt es auf den Punkt: „Der Preis von 0,55 Euro für Vollmilch hat sich auch echt lange gehalten. Den gab es 2018 noch.“ Heute zahlt man dafür übrigens rund 0,99 Euro – zumindest bei der günstigsten Variante im Discounter. Klingt erstmal wie ein deutlicher Anstieg, doch im Vergleich zu anderen Aldi-Produkten ist das fast schon moderat.

Expertin klärt auf: Grund ist die „Preistaktik“

Ganz anders sieht es bei einem weiteren Milchprodukt aus: „Feta für 0,75 Euro, das war noch was. Heute teilweise über drei Euro, wenn man nicht den günstigsten nimmt.“ Warum ist ausgerechnet Milch so lange so günstig geblieben, während Feta und Co. preislich durch die Decke gingen?

Das hat auch mit sogenannter „Preistaktik“ zu tun, erklärt Reinhild Benning, Agrarökologie-Expertin bei der Deutschen Umwelthilfe. Sie sagt gegenüber „Ippen“: „Milch zählt neben Brot, Äpfeln und Butter zu der Handvoll Lebensmittel, deren Preise sich sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher merken und anhand derer sie bewerten, ob ein Supermarkt günstig ist.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Produkte nennt man „Signalpreis-Produkte“. Sie sind so etwas wie die Aushängeschilder für günstiges Einkaufen – darum werden die Preise dafür auch besonders vorsichtig angepasst.

Doch obwohl die Preise im Supermarkt steigen, kommt davon offenbar wenig bei den Höfen an, beklagen Landwirte immer wieder. Klar ist: Kuh-Milch müsste eigentlich deutlich teurer sein. Nur durch Subventionen und die knallharte „Signalpreis“-Linie der Supermärkte kann sie noch so deutlich günstiger angeboten werden als pflanzliche Alternativen.













