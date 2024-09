Wie Aldi bei diesem Produkt die Kunden austrickst, lässt Insider ausrasten

Na, das ist mal wirklich dreist von Aldi! Der Discounter gilt als Markt für jedermann, will Kunden mit günstigen Preisen und guter Qualität locken. Das gelingt auch zuweilen oft, Tausende Kunden kommen in die Filialen. Umso dreister, wie Aldi mit einem Produkt offenkundig täuschen will.

Denn aktuell gibt es Waffelblättchen der Marke „Biscotto“ als sogenannte „Aktion“ bei Aldi Nord. Doch aufmerksame Kunden werden es bemerken: Denn der Discounter hat nach der Sommerpause die Füllmenge des beliebten Snacks eiskalt halbiert! Statt 200 Gramm sind jetzt nur noch 100 Gramm in der Verpackung.

Aldi: Discounter will Kunden hinters Licht führen

Aus zuvor zwei Plastikschalen mit je 100 Gramm machte Aldi eine Schale. Jetzt sollte man doch meinen, dass die halbe Füllmenge auch den halben Preis bedeutet. Doch, Pustekuchen! Der Preis bleibt wie schon zuvor bei 1,99 Euro! Verbraucherschützer gehen auf die Barrikaden, der Begriff „Aktion“ sei leicht irreführend.

Ohnehin ist eine satte Preiserhöhung von 100 Prozent doch selten. Doch schuld sei nicht Aldi, sondern der gestiegene Kakaopreis, so der Discounter. Konfrontiert von der Verbraucherzentrale Hamburg erklärt Aldi: „Der angepasste Inhalt von 200 auf 100 Gramm ist für unsere Kunden durch eine neue Verpackungsgröße und -form deutlich erkennbar.“

„Ali will neues Preisniveau etablieren“

Und weiter: „Aufgrund der sehr stark gestiegenen Rohstoffpreise für Kakao verkaufen wir den 100-Gramm-Artikel, wie auch in der Vergangenheit den 200-Gramm-Artikel, für 1,99 Euro.“ Man folge marktüblichen Preisanpassungen.

Doch damit sei laut Verbraucherzentrale keine 100-prozentige Preiserhöhung zu rechtfertigen: „Aldi will wohl ein neues Preisniveau für seine ‚Biscotto‘-Waffelblättchen etablieren und die Marge erhöhen“.