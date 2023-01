Aldi plant Änderung am Pfandautomaten – ist DAMIT bald Schluss?

Eine große Änderung bei Aldi ist im Anmarsch. Aktuell testet der Discounter ein neues Konzept bei der Pfandrückgabe, das den Einkauf aller Kunden deutlich beschleunigen soll. Das Abgeben von Dosen oder PET-Flaschen soll künftig sage und schreibe fünfmal so schnell vonstatten gehen.

Denn in einzelnen Aldi-Filialen in Deutschland stehen aktuell bereits neuartige Automaten für die Leergutrücknahme. Diese unterscheiden sich bereit optisch deutlich von den bisher gewohnten Geräten. Mit dem frustrierend lange dauernden Einlegen jeder einzelnen Flasche – und dem womöglichen Greifen in ausgelaufene Getränkereste – soll nun endgültig Schluss sein.

Aldi testet neuen Pfandautomaten

In Hattingen (NRW), Bunde und Wilhelmshaven (beide Niedersachsen) steht er bereits in lokalen Aldi-Nord-Filialen: Der Leergutautomat „Tomra R1“ – mit dem Schriftzug „Express Pfandstation“. Der deutlichste Unterschied zum regulären Pfandautomaten fällt sofort auf. Der Tomra hat keinen kleinen Tunnel in Flaschengröße – sondern eine riesige Öffnung in der Mitte.

Der Pfandautomat „Tomra R1“ bei Aldi Nord. Foto: Aldi Nord

Das Ziel: Mehr als 100 PET-Flaschen und Dosen gleichzeitig abgeben! Einfach in die große Trommel schütten – das Aussortieren im Inneren übernehme der Automat selbstständig, teilte Aldi Nord vor wenigen Wochen mit. Der Discounter sieht darin nicht nur den Vorteil der Zeitersparnis – auch „die Hände bleiben sauber“.

Neuer Automat auch bei Rewe und Edeka

Bereits seit September 2022 läuft der Test des „Tomra R1“-Automaten bei Aldi Nord. Und der Discounter ist nicht der einzige, der das neue Konzept prüft. Der direkte Konkurrent Aldi Süd hat in Aachen (NRW) ein Modell aufgestellt – und auch Rewe, Edeka und Netto testen den „R1“ in ausgewählten Filialen.

Mehr News:

Hier eine Übersicht:

Aldi Nord (Hattingen, Bunde, Wilhelmshaven)

Aldi Süd (Aachen)

Edeka (Eilenburg, Gross-Gerau, Dresden, Tübingen, Sulzbach, Kronach, Adelsdorf, Prisdorf)

Globus (Homburg)

Marktkauf (Melle, Ostfildern)

Netto (Dortmund, Obertraubling, Nürnberg, Bremen, Duisburg)

Rewe (Regensburg, Oldenburg, Waibstadt, Neckargmünd, Herten)

Die Testphase soll noch bis Juli 2023 andauern. Danach wird ausgewertet, inwiefern sich der „Tomra R1“ dauerhaft in den Filialen durchsetzen könnte.