Produkt von Aldi, Penny und Co. immer günstiger – jetzt drohen leere Regale!

Sinkende Preise? Wo soll es die denn geben? Na ja, nach der lange andauernden Phase der immer teurer werdenden Lebensmittel, gibt es sie zum Glück vereinzelt in den Märkten wie Aldi, Penny und Co.

Auch die Kartoffeln werden derzeit immer günstiger. Noch ist das ein Vorteil für die Kunden. Aber das kann ganz schnell umschlagen. Und am Ende drohen sogar leere Regale.

Bei den Kartoffeln von Aldi, Penny und Co. purzelt der Preis

Wie „agrarheute“ berichtet, stürzt der Kartoffelpreis immer weiter ab. Das betrifft dann natürlich auch Märkte wie Aldi, Penny und Co. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Hinzukommt eine besonders schwache Nachfrage in der Ferienzeit. Eigentlich läuft die Ernte der Frühkartoffeln sehr gut dieses Jahr. Doch trotzdem fallen die Erzeugerpreise. Der Hintergrund laut des Fachmagazins: „Die deutliche Steigerung der Anbaufläche in Deutschland und im europäischen Ausland führt zu einem deutlichen Überangebot am europäischen Markt.“ Die Anbauflächen sollen laut dem niederländischen Analystenhaus DCA Market Intelligence derzeit bei rund 600.000 Hektar in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden liegen. Das sind satte 7,5 Prozent mehr als im letzten Jahr.

+++ Ebenfalls spannend: Aldi-Kunde findet 22 Jahre alten Kassenbon – wegen diesem Detail könnten viel heulen +++

Und die Kombination zwischen einem wachsenden Angebot und einer niedrigen Nachfrage in den Ferienmonaten ist ein echtes Problem. Der Preis der Speise-Frühkartoffeln fällt jede Woche weiter. Und auch wenn es erstmal wie ein Vorteil klingt – zumindest für die Kunden – kann das bittere Folgen für die Versorgunglage haben.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Preisfall könnte für leere Regale sorgen

Das Problem dabei ist: Wenn der Fall der Kartoffelpreise bei Aldi, Penny und Co. nicht gestoppt wird, „könnten Teile der Ernte künftig gar nicht mehr vermarktet oder verarbeitet werden“, wie t-online vermutet.

Schon jetzt soll es ein eher zurückhaltendes Kaufinteresse der Industrie geben. Und das könnte am Ende vielleicht auch zu leeren Regalen in deinem Lieblingssupermarkt führen.