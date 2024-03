Aldi haut zu Ostern einen raus – Kunden müssen sich beeilen

In knapp zwei Wochen beginnt das Osterfest. Das heißt auch, dass die Supermärkte in den nächsten Tagen wieder voll werden könnten. Gerade Aldi haut jetzt zu Ostern so richtig einen raus. Der Discounter hat seine Angebote zum Osterfest veröffentlicht. Aldi-Kunden sollten sich jetzt beeilen, denn die Ware könnte schnell vergriffen sein.

Aldi mit diesen Angeboten zu Ostern

Das Osterfest wird von vielen Menschen in Deutschland ausgiebig gefeiert. Ob als Osterbrunch oder für ein Abendessen im Kreise der Liebsten. Aldi Nord bietet in diesem Jahr ein umfangreiches Ostersortiment an, das auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich ist. Bei diesen Produkten solltest du schnell sein bevor sie vergriffen sind.

+++ Aldi-Kunden trifft bei Zutatenliste der Schlag – „Ich kauf da nicht ein“ +++

Aldi bietet zum Beispiel viele Osterprodukte an, mit dem man ein Osterkörbchen für unter 10 Euro befüllen könnte. Dazu zählen der Stehhase für 0,99 Euro, die Choco-Freunde für 1,19 Euro, Knusper-Eier für 1,79 Euro, gefüllte Eier für 2,39 Euro und Choco-Lollies für 1,39 Euro.

Aldi: Zwei-Gänge Ostermenü unter 15 Euro

Für diejenigen, die das Osterfest in trauter Zweisamkeit verbringen wollen, hat der Discounter weitere Angebote. Mit dieser Auswahl kannst du für unter 15 Euro ein Zwei-Gänge Ostermenü zaubern.

Als Wein eignet sich beispielsweise der Riesling-Chardonnay Rheinhessen/Pfalz QbA für 2,59 Euro. Als Fisch das Wildlachsfilet mit Topping für 7,99 Euro. Dazu könnte es die Bio-Spaghetti für 0,85 Euro geben.

Mehr News:

Als passende Beilage eignet sich das Rahmgemüse in der 500-Gramm-Packung für 1,69 Euro. Und als Nachtisch das Spaghetti-Eis für 1,79 Euro. Dieses Ostermenü kostet dich insgesamt 14,91 Euro.