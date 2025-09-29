Aldi macht Schluss! Das müssen Kunden jetzt noch wissen

Jetzt musst du noch mal schnell sein! Zum 30. September schließt Aldi ein für alle Male seinen Onlineshop. Mit etlichen Angeboten und Rabatten können Kunden noch mal richtige Schnäppchen abstauben (wir berichteten) – jedoch ist Schnelligkeit geboten.

Bevor Aldi bei seinem Onlineshop für immer die Schotten dicht macht, gibt es noch einiges zu beachten, vor allem für die Kunden. Denn wie geht es danach weiter? Auf Nachfrage von dieser Redaktion erklärt der Discounter-Riese: „Kundinnen und Kunden werden über einen Newsletter sowie einen Hinweis auf der Website rechtzeitig informiert.“

Aldi klärt über letzte Details auf!

Noch bis zum „30.09.2025 können Bestellungen getätigt werden“ – und danach? Was passiert danach mit den Produkten? Auf diese Frage hat Aldi gegenüber dieser Redaktion keine Antwort und betont, „dass die Unternehmen sich zu internen Prozessen nicht weiter äußern“. Ganz auf sich allein gestellt sind Kunden aber nicht.

+++Aldi-Schild am Eingang sorgt bei Kunden für hitzige Diskussionen+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sollte nämlich ein Produkt defekt sein oder doch nicht gefallen, kann dieser später noch retourniert werden. „Auch nach dem 30. September 2025 hast du weiterhin die Möglichkeit der kostenlosen Retoure gemäß unseren AGB. Deine gesetzlichen Widerrufsrechts- und Gewährleistungsansprüche bleiben natürlich unberührt“, betonten Aldi Nord und Aldi Süd bereits vor wenigen Wochen.

Mehr spannende Themen für dich findest du hier:

Doch warum geht Aldi diesen Schritt und trennt sich vom Onlineshop? Gegenüber dieser Redaktion betont das Unternehmen: „Aldi Nord und Aldi Süd haben beschlossen, sich als Erfinder des Discounts auf ihr Kerngeschäft und somit auf den stationären Handel zu fokussieren: Gute Lebensmittel zum Original Aldi Preis für alle anbieten. Daher wird der Aldi Onlineshop zum 30.09.2025 geschlossen.“