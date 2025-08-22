Aldi macht bald die Schotten dicht! Das waren die skurrilsten Produkte im Onlineshop

Da hatte Aldi aber einige Kracher auf Lager! In wenigen Wochen stampft der beliebte Discounter seinen Onlineshop ein. Bis zum 30. September können Kunden noch einmal zuschlagen und Produkte mit hohen Rabatten ergattern.

Und Aldi-Liebhaber kommen da ganz schön auf ihre Kosten: Denn neben üblichen Haushalts- und Elektrogeräten hat der Onlineshop auch noch andere Skurrilitäten parat. Diese Redaktion hat sich das mal genauer angeschaut – und ein Mini-Bagger ist da wohl nicht allein die Kirsche auf der Torte …

Vielfalt im Aldi-Onlineshop

Denn ab dem 31. August 2025 verkauft Aldi im Onlineshop ein echtes Männerspielzeug. Den Mini-Benzin-Bagger EXC815 von Scheppach können Kunden dort für nur 4.799 Euro ergattern (>>>hier mehr dazu). Doch das ist noch lange nicht alles, was das Heimwerker-Herz höherschlagen lässt. Aldi-Kunden können auch noch einen Holzspalter für 1.999 Euro oder ein komplettes Werkstatt-Set für 449 Euro kaufen.

+++Gewusst? Darum gibt es keine Toiletten bei Aldi, Edeka und Co.+++

Auch Wildtier-Fanatiker kommen auf ihre Kosten. Neben stinknormalen Ferngläsern können Kunden im Shop auch Wildtier-Kameras für 64,99 Euro oder digitale Nachtsichtgeräte für 89,99 Euro erstehen. Sport- und Wellness-Liebhaber werden aber sicher auch im Onlineshop von Aldi noch fündig. Nicht nur normale Heimtrainer sind noch verfügbar – auch ein Wasser-Rudergerät in Bambus-Holzoptik für 399 Euro ist noch vorrätig.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sport- und Wellness zum Discounter-Preis

Wenn man es doch entspannter angehen lassen möchte, finden Kunden auch noch eine große Auswahl an Saunen. Unter anderem ein Hot Tub ab 1.899 Euro oder die traditionelle Sauna Shadow für 2.399 Euro.

Mehr spannende Themen findest du hier:

Aldi ist jedoch noch der einzige Discounter, der mit teils skurrilen Produkten in seinem Onlineshop für Furore sorgt. Auch Norma machte vor wenigen Monaten Schlagzeilen mit einem besonderen Artikel in seinem Shop. Unter der Shop-Kategorie „Bunker & Panikräume“ ist nämlich unter anderem ein Panikraum für 11.999,00 Euro verfügbar (wir berichteten).