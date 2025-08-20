Kurz vor Ende des Onlineshops: Aldi erfüllt noch einige Kindheitsträume!

Ein wahr gewordener Männertraum auf Ketten: Aldi verkauft ab dem 31. August 2025 im Onlineshop ein echtes Männerspielzeug. Der Mini-Benzin-Bagger EXC815 von Scheppach kostet dann nur noch 4.799 Euro – statt bisher 5.949 Euro.

Dazu kommen 39,95 Euro Versand für die Speditionslieferung. Damit geht Aldi neue Wege – und bringt schweres Gerät direkt in deine Einfahrt.

Aldi verkauft jetzt auch Bagger

Der Bagger eignet sich für kleine Baufirmen, Handwerker oder ambitionierte Hobbygärtner mit großem Grundstück. Auch wer einfach nur den Nachbarn beeindrucken will, greift hier zu. Weniger sinnvoll ist das Gerät für alle, die nur gelegentlich mal Erde ausheben möchten.

+++Kunde zeigt Aldi-Kassenbon – bei einem Preis reiben sich Kunden die Augen+++

Mit seinem kompakten Format passt der Mini-Bagger in viele Gärten. Aldi ermöglicht so auch privaten Nutzern professionelle Erdarbeiten. Das Angebot spricht eine Zielgruppe an, die sonst selten beim Discounter fündig wird.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Letzte Chance im Aldi-Onlineshop

Doch wer noch zuschlagen will, muss sich beeilen. Der Aldi-Onlineshop schließt am 30. September 2025 endgültig (wir berichteten). Bis dahin läuft ein großer Räumungsverkauf mit stark reduzierten Restposten – solange der Vorrat reicht.

Aldi zeigt zum Abschied des Shops noch einmal, was möglich ist. Neben dem Bagger gibt es weitere Schnäppchen mit hoher Ersparnis. Profi-Equipment im Discounter-Style. Damit reiht sich der Mini-Bagger als echtes Highlight im Sortiment ein, das nur noch für kurze Zeit online besteht.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.