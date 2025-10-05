Onlineshop von Aldi ist Geschichte – 3 Gründe, warum Action jetzt zuschlagen sollte

Wer am Mittwochmoren (1. Oktober) aus Macht der Gewohnheit auf die Website des Aldi Onlineshops gehen wollte, erlebte eine böse Überraschung. Denn der Discounter-Riese zog seine Ansage, das Online-Angebot einzustampfen, gnadenlos durch. „Der Aldi Onlineshop wurde zum 30.09.2025 geschlossen. Wir danken dir für deine Treue“, ist hier nur noch zu lesen.

Kunden müssen sich jetzt neu orientieren. Einige Alternativen zum Online-Angebot von Aldi dürften sie bereits gefunden haben. Auch diese Redaktion teilte zuletzt einige Tipps. Mehr dazu hier >>>. Gerade Action-Kunden dürften jetzt einmal mehr gespannt sein, ob die niederländische Discounter-Kette darauf reagieren wird. Denn nutzt Action jetzt etwa endlich die Gunst der Stunde und geht mit seinem eigenen Netz-Shop online? Wir haben drei Gründe gesammelt, warum der Non-Food-Discounter jetzt unbedingt zuschlagen sollte.

Nr. 1: Stichwort Inklusion

Die Gelegenheit könnte für Action kaum günstiger sein. Denn jetzt, wo die Aldi-Kunden sich neu orientieren müssen, wäre es für den niederländischen Discounter die ideale Gelegenheit. Zumal Kunden nicht erst seit gestern den Wunsch hegen, die Produkte auch online zu shoppen. Denn gerade solche, die eben keine Action-Filiale in der unmittelbaren Nähe haben, müssen immer wieder in die Röhre schauen und darauf hoffen, dass sich ein anderer erbarmt, ihnen ihren Wunsch-Artikel zuzuschicken.

Der Eröffnung eines Online-Shops würde also viel Frust eindämmen – und noch mehr Kunden die Action-Welt eröffnen.

Nr. 2: Noch mehr Öl für die Hype-Maschinerie

Immer wieder berichtet diese Redaktion über Trends und Hypes, die Artikel der Discounter-Kette regelmäßig auslösen. Zuletzt sorgte so ein Waschsauger für volle Filialen. Würde Action einen Online-Shop eröffnen, würde das natürlich noch weiter das Hype-Feuer anheizen. Ganz zu schweigen von der Umsatzsteigerung, die der Konzern damit generieren würde …

Gegenteiliger Effekt könnte aber natürlich auch eintreten, mag es gut sein, dass der Hype um Produkte nur besteht, da Kunden sie eben nur in den Filialen bekommen und es daher umso besonderer ist, an sie heranzukommen.

Nr. 3: Konkurrenz würde noch weiter abgehängt

Dass Action auf dem Vormarsch ist und seine Konkurrenz nur neidisch dabei zusehen kann, ist kein Geheimnis. 13,8 Milliarden Euro Umsatz und damit ein Umsatzplus von über 21 Prozent im Vorjahr sprechen für sich. Ein Online-Shop könnte den Niederländer noch weiter nach vorne katapultieren und ein für alle Mal für Konkurrenten unerreichbar machen.

Doch bleibt fraglich, ob Action die Kundenwünsche endlich erhört. Zuletzt erteilte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage dieser Redaktion noch eine klare Absage: „Für Deutschland ist keiner geplant.“ Mehr dazu hier >>>. „Wir haben keinen Online-Shop, weil ich mein Leben und vor allem unser Geschäftsmodell nicht komplexer machen will, als es sein muss“, sagte auch Vorstandschef Sander van der Laan gegenüber der „Welt„. Ob es sich Action nach diesen Gründen vielleicht nochmal überlegen wird, bleibt abzuwarten.