Aldi zieht die Reißleine – diese Konkurrenten scharren jetzt mit den Hufen

Nicht mehr lang und der Aldi Onlineshop ist nur noch eine Erinnerung! Am 30. September macht die Discounterkette ein für alle Male Schluss – und schleudert noch die letzten verbliebenen Artikel zum Günstig-Preis raus.

Kunden, die jetzt noch last minute zum Schließungstag bestellen, können aber auf jeden Fall sicher sein, dass ihre Artikel noch bei ihnen ankommen. Und auch für etwaige Reklamationen bleibt Aldi-Kunden noch Zeit. Doch können sie sich jetzt schon mal nach alternativen Shops bei der Konkurrenz umsehen.

Netto und Lidl lachen sich ins Fäustchen

Vielen dürften da natürlich direkt die Discounter-Ketten Netto und Lidl in den Sinn kommen. Die Sortiment-Auswahl bei Lidl scheint auf den ersten Blick auch sehr ähnlich zum Aldi-Online-Auftritt zu sein. Für mindestens 5,95 Euro Versand, unabhängig vom Bestellwert, kann hier von Technik über Elektrogeräte bis hin zu Kleidung allerhand geshoppt werden. Vor allem die Küchengeräte schneiden dabei in Tests immer wieder richtig gut ab und sind einen Blick wert!

Doch vor allem Netto wird von den Experten für seinen Online-Auftritt jetzt hochgelobt. Im Gegensatz zu seinem sonst negativen Ruf, überzeugt der Onlineshop auch bei Recherchen dieser Redaktion mit seiner übersichtlichen Aufteilung und Zusatz-Reitern wie „Reisen“ oder „Rezepten“. Dabei wird der Onlineshop auch immer wieder im Zusammenhang mit den viel gelobten Balkonkraftwerken und Mini-PV-Anlagen der Discounter-Kette erwähnt. Wer hier bis 2. Oktober bestellt, kann sogar noch ordentlich sparen: Denn die Discounter-Kette bietet pünktlich zum Aus des Aldi Onlineshops nicht nur Gratis-Versand (sonst müssen Kunden hier unter 50 Euro Bestellwert 4,95 Euro für den Versand zahlen) an, sondern sogar einen Gutschein. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Auch diese Onlineshops empfehlen sich jetzt

Zwei weitere Onlineshop-Giganten dürften jetzt aber ebenfalls vom Aldi-Stopp profitieren: Amazon und Temu. Während diese Redaktion zuletzt vom Großhändler aus China abriet (hier alle Infos), machen Kunden mit dem viel erprobten Amazon wohl nichts verkehrt.

Das breite Produktsortiment, die günstigen Preise und versandkostenfreies bestellen, sofern man Prime-Mitglied ist, lassen hier – ähnlich wie bei Aldi – keinerlei Kundenwünsche offen. Wer abseitigeren Händlern eine Chance geben will, sollte die nächsten Shops in den Blick nehmen.

Otto und Tchibo künftig auf dem Vormarsch?

Gerade bei älteren Semestern dürften die Shops von Otto und Tchibo schon vorher auf dem Schirm gewesen sein. Während man bei Otto neben den gerade mal 26 Filialen vorrangig online zu günstigen Preisen shoppen kann, bietet Tchibo nach wie vor auch in 550 Filialen in ganz Deutschland sowie in über 18.000 Depots bei Einzelhändlern Kaffee-, aber auch eine breite Palette an Non-Food-Produkten an.

Vor allem bei Einrichtungsgegenständen und Mode-Artikeln hat Otto die Nase vorn und hängte Aldi schon lange ab. Mit seinen günstigen Preisen kann es alle Male mithalten. Wer dagegen mehr Wert auf Lifestyle-Produkte legt und sich nun umorientieren muss, ist wohl bei Tchibo besser beraten. Gerade bei Saison-Produkten hat der Kaffee-Händler die Nase vorn und kann oftmals mit kreativen Gadgets punkten, die sich von Mitbewerbern abheben.

Kunden können also beruhigt sein: Alternativen zum Aldi Onlineshop gibt es zahlreiche. Und warum nur auf einem Bein stehen? Wie der Test dieser Redaktion zeigt, hat jeder Onlineshop so seine besonderen Stärken.