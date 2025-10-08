Aldi lässt Bombe platzen – nächste Hamsterkaufwelle steht bevor

Aldi setzt ein Zeichen: Beliebte Nudelprodukte wie Spaghetti und Fusilli sind jetzt dauerhaft günstiger. Werden jetzt wieder fleißig Nudeln gehamstert?

Warum diese Preissenkung nicht nur für Pasta-Fans wichtig ist und welches Ziel Aldi damit verfolgt, erfährst du hier.

Günstigere Pasta: Aldi senkt Preise für Klassiker

Aldi senkt dauerhaft die Preise für beliebte Nudelprodukte. Spaghetti, Fusilli und Penne der Eigenmarke „CUCINA NOBILE“ kosten nun 0,69 Euro statt 0,79 Euro. Pasta bleibt ein Grundnahrungsmittel, das viele Verbraucher täglich nutzen. Die Preissenkung soll Kunden trotz steigender Lebenshaltungskosten finanziell entlasten.

++ Wo soll das noch hinführen? Kunden von Aldi, Lidl & Co. blicken ratlos ins Kühlregal ++

Die Eigenmarken von Aldi stehen für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben Spaghetti und Fusilli profitieren auch Fans von Farfalle, Linguine und Macaroni von der Preisreduktion. „Aldi setzt als Preisführer ein starkes Zeichen gegen steigende Kosten“, hieß es in einer Mitteilung. Aldi Nord beginnt mit der Preissenkung ab dem 4. Oktober.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Aldi zeigt Stärke in preissensiblen Zeiten

Die dauerhafte Preissenkung ermöglicht es Millionen Kunden, beim Kochen ihrer Lieblingsgerichte zu sparen. Mit der Preisstrategie möchte Aldi weiterhin seine Rolle als verlässlicher Preisführer stärken. Neben der Qualität bietet Aldi seinen Kunden damit eine bezahlbare Basis für den Speiseplan.

Das Mülheimer Unternehmen reagiert auf die Bedürfnisse der Kunden in finanziell angespannten Zeiten. Durch die Preissenkung bei Pasta bleibt Aldi eine wichtige Säule im Alltag vieler Verbraucher. Spaghetti, Penne und Co. bleiben erschwinglich und bestätigen Aldis Fokus auf preiswerte Qualität.