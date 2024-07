Aldi: Irre Aktion von Discounter-Konkurrent – damit hätte wirklich keiner gerechnet

Ein Discounter-Konkurrent von Aldi hat jetzt mit einer irren Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Der Konkurrent hat sich zur Aufgabe gemacht, dass er Rabatt-Codes, die eigentlich von Aldi stammen, auch bei sich im Discounter gelten lässt.

Kunden können sich freuen, sollten aber schnell sein, denn die besondere Aktion findet nur während der laufenden Fußball-Euromeisterschaft 2024 statt. Zu den Rabatt-Codes gibt es bei dem Discounter auch noch zusätzliche Vergünstigungen.

Aldi: Dieser Konkurrent sorgt für Aufsehen

Discounter-Konkurrent Norma bedient sich an der Werbeaktion von Aldi Süd, die über Tageszeitungen Rabatt-Coupons im Wert von 5 Euro ab einem Einkaufswert von 40 Euro verteilen. Norma hat jetzt mitgeteilt, dass diese Rabatt-Coupons auch in ihren Filialen eingelöst werden können. „Wer braucht schon andere Discounter, wenn man bei Norma die besten Preise bekommt und zusätzlich noch die Rabatt-Coupons der Konkurrenz nutzen kann“, schreibt Norma in einer Mitteilung, berichtet „Chip“.

Laut Norma sollten die Kunden Produkte für die Fußball-Europameisterschaft kaufen, da die Coupon-Aktion während des Turniers gültig ist. Unter dem Slogan „EM Fußball Fieber“ wirbt der Discounter dafür, dass Snacks und Getränke mit einem Rabatt von 26 Prozent angeboten werden. Die Coupons von Aldi Süd lassen sich dabei auf nahezu das gesamte Norma-Sortiment anwenden. Nur bei Pfand, Tabakwaren, Artikel mit Buchpreisbindung, Gutschein- und Guthabenkarten gilt der Rabatt nicht.

Aldi: Auch Lidl wandte Trick schon an

Die Marketing-Aktion von Norma kann man als Guerilla-Aktion bezeichnen. Die Rabatt-Aktion des Discounters ist aber nicht neu. Bereits kurz vor Weihnachten hatte Lidl eine ähnliche Aktion gestartet. Damals bot Lidl seinen Kunden ebenfalls 5-Euro-Rabatte an, damit die Konsumlaune in der Vorweihnachtszeit gesteigert wird.

Dass es dabei mit rechten Dingen zu geht, entschied der Bundesgerichtshof bereits im Jahr 2016. Die Art von Wettbewerbsaktion ist nicht verboten. Sie verstößt auch nicht gegen das Wettbewerbsrecht, wenn Händler Gutscheine der Konkurrenz annehmen und dafür werben.