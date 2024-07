Aldi: Discounter kann es nicht lassen – SIE bekommen ihr Fett weg

Durch die Fußball EM 2024 ist gerade ganz Deutschland im Fußballfieber. Trotz dem Aus in der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale hat das Turnier bereits zahlreiche tolle Geschichten erzählt, seien es die Niederländer, die eine unglaubliche Stimmung verbreiteten, oder die freundschaftlichen Momente zwischen internationalen Fans. Genau diese Stimmung machte sich nun Aldi zu Nutze.

Dass man die jungen Kunden vor allem mit einem sympathischen Internet-Auftritt und ansprechender Werbung gewinnen kann, ist mittlerweile bei allen Supermärkten angekommen. Immer wieder gibt es Kampagnen gemeinsam mit berühmten Influencern oder angesagten Streamern. Aldi hat sich nun an einem ganz anderem Meme bedient, das passend zum aktuellen Fußballturnier ist.

Aldi: Werbekampagne bedient sich an Klischee

Aldi Nord beweist mit seiner aktuellen Werbekampagne, dass anscheinend einige Mitarbeiter der Generation Z in der Marketingabteilung sitzen. Auf Plakaten und in den sozialen Medien nutzt der Discounter ein beliebtes Fußball-Meme, um sein Gemüsesortiment zu bewerben. Dabei geht es um ein Klischee, über das sich immer wieder lustig gemacht wird: „Wer kennt ihn nicht? Den einen Typ im Freundeskreis, der es eigentlich zum Fußballprofi geschafft hätte – wäre ihm da nicht die Knieverletzung in die Quere gekommen“, beschreibt Aldi Nord das Phänomen selbst. Mit der Werbekampagne bekommen diese Fast-Profis jetzt ihr Fett weg!

„‘Ohne meine Knieverletzung wäre ich safe Profi geworden‘. – Jeder Lauch, immer“, prangt in großen weißen Lettern auf dem blauen Plakat. Nur das Wort „Lauch“ ist nicht ausgeschrieben, stattdessen ist ein Bild von einem frischen Lauch zu sehen. Zu sehen sind die Plakate noch bis zum 11. Juli an verschiedenen Standorten in den EM-Austragungsorten Hamburg, Berlin und Dortmund. Darüber hinaus wird die Kampagne über Social Media verlängert.

Kartoffeln auf die 1

Es ist nicht das erste Mal, dass Aldi Nord innerhalb kürzester Zeit auf ein aktuelles Meme aufspringt und seine Werbung darauf ausrichtet. Im Vorfeld des Turniers veröffentlichte der DFB ein kurzes Video von Florian Wirtz auf dem TikTok-Kanal. Darin sollte Wirtz Kartoffelgerichte auf einer Skala von eins bis zehn bewerten. Etwas unsicher entschied sich Wirtz für „normale Kartoffeln auf eins“.

Das Video ging viral und sorgte für einige Lacher während des Turniers. Kurzerhand machte sich Aldi Nord das Internet-Meme zunutze und startete eine Werbekampagne, in der sie ihre Kartoffeln mit einem Screenshot aus Wirtz‘ Video bewarben, wobei es sich natürlich um normale Kartoffeln handelte. Bei den Kunden im Netz kam das sehr gut an.