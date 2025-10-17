Hype um Harry-Potter-Kerzen bei Aldi – als Kunden den Preis sehen, geraten sie ins Grübeln

Man sieht sie an allen Ecken. Egal ob im Sortiment von Aldi, Kaufland, Rossmann, Amazon und Co. und beinah in jedem zweiten Video auf TikTok und Instagram. Der Hype um die schwebenden Kerzen, die mit einem Zauberstab bedient werden können, ist ungebrochen.

Kein Wunder, das Wetter ist grau und lädt zu Serien- und Filmmarathons ein. Bei vielen ganz oben auf der Liste: Harry Potter. Außerdem steht Halloween vor der Tür. In beiden Fällen bringen die dekorativen schwebenden LED-Kerzen die richtige Stimmung in die eigenen vier Wände. Gut, dass mittlerweile so gut wie jeder das Hype-Produkt im Sortiment hat. Aldi-Kunden kommen allerdings beim Blick auf den Preis ins Grübeln.

Aldi setzt unterschiedliche Preise an

Wer auf der Suche nach den Harry-Potter-Kerzen ist, wird schnell fündig. Denn längst gibt es das Set nicht nur bei Amazon, Temu oder anderen Webseiten, sondern auch bei dem Discounter Aldi. Doch wer vorhat, sich die schwebenden Stabkerzen dort zuzulegen, sollte genau hinschauen. Denn es macht einen Unterschied, ob man bei Aldi Nord oder Aldi Süd zuschlägt.

Denn während das Set aus zehn schwebenden Kerzen (in den Farben Elfenbein oder Schwarz) bei Aldi Süd für 7,99 Euro zu ergattern ist, kostet das identische Produkt bei Aldi Nord 9,99 Euro. Nachvollziehbar, dass da der ein oder andere Kunde ratlos auf den Preisunterschied von immerhin 2 Euro schaut. Wir haben bei dem Discounter nachgefragt, warum das Hype-Produkt zu verschiedenen Preisen verkauft wird.

Das sind die gehypten schwebenden Kerzen, die es bei Aldi, Tedi, Kaufland und Co. zu kaufen gibt. (Screenshot) Foto: Aldi Nord (Screenshot Website)

Preise können bei Nonfood-Artikel abweichen

Eine Sprecherin antwortete wie folgt: „Aldi Nord und Aldi Süd bieten jederzeit gute Qualität zum besten Preis an. Da Aldi Nord und Aldi Süd rechtlich und organisatorisch eigenständige Unternehmensgruppen sind, können die Preise bei Nonfood-Artikeln in Einzelfällen durch unterschiedlich gesetzte Preishighlights abweichen.“ Aus Wettbewerbsgründen wollte sie die Verkaufspreise nicht weiter kommentieren.

Wer bei Aldi nach den schwebenden Kerzen sucht und sich eventuell denkt: „Waren die nicht gestern noch teurer?“, oder eben „Waren die nicht gestern noch günstiger?“, dem kann gesagt werden: Nein. Vermutlich hat derjenige oder diejenige einfach beim „anderen“ Aldi nachgeschaut. Aber eins sollte dabei nicht vergessen werden: Im Vergleich zu Amazon, Tedi, Rossmann und Co. kommt man selbst bei Aldi Nord mit 9,99 Euro günstiger weg.

