Über diese Entwicklung regen sich derzeit immer mehr Kunden von Aldi auf. Im Zentrum des Ärgers stehen Sonderangebote des Discounters, eine uneinheitliche Kommunikation des Unternehmens sowie beleidigte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Jede Woche lockt Aldi seine Kunden mit Sonderangeboten und Aktionsware in die Filialen. Egal ob Kleidung, Elektroartikel oder Haushaltswaren – Woche für Woche strömen viele Kunden in die Märkte, um sich den Produkten einzudecken.

Aldi-Kunden gingen leer aus

Zuletzt machten viele Kunden jedoch eine Beobachtung, die sie sprachlos zurückließ. In manchen Märkten wurde die Aktionsware schon Tage vor dem ursprünglich geplanten Verkaufsstart angeboten. Dies hatte zur Folge, dass einige Kunden leer ausgingen, wenn sie erst zum zuvor kommunizierten Verkaufsstart in den Filialen erschienen.

Auf der Facebook-Seite von Aldi beschwerten sich in jüngster Vergangenheit mehrere Kunden über dieses Phänomen. So schrieb ein Kunde zuletzt: „Ist das die neue Strategie, Angebote lieber etwas früher anzubieten, als möglicherweise zu wenig davon zu verkaufen?“

Aldi mit Angeboten im Prospekt

So hätte es zuletzt im Prospekt geheißen, Camping-Artikel würden ab Montag in der Filiale verkauft. „Am Freitagabend waren sie bereits in der Auslage und am Samstagmorgen teilweise bereits vergriffen oder stark eingeschränkt“, schreibt der Kunde: „Da dürfte das eine oder andere am Montag nur noch als Lockangebot dienen können.“

Der Kunde war beileibe nicht der einzige, der diese Erfahrung machen musste. Auch andere Kunden mussten zuletzt immer wieder feststellen, dass zum Zeitpunkt der Ladenöffnung an Tagen des Verkaufsstarts bestimmter Aktionsware diese Ware in vielen Läden nicht verfügbar war.

Aldi antwortet

Die Antwort von Aldi Süd: „Unsere Mitarbeiter:innen können selbstständig entscheiden, ob sie die Aktionsartikel schon etwas früher herausstellen, wenn sicher ist, dass am Angebotstag noch ausreichend Artikel für alle vorhanden sind.“

Genau dies war jedoch offensichtlich häufig nicht der Fall. In solchen Fällen rät Aldi Süd: „Sollte dies in deiner Filiale nicht gut klappen, kannst du dich auch gerne einmal an unseren Kundenservice wenden und diesen Bescheid geben.“