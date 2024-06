Aldi muss Schlussstrich ziehen – Kunden schauen in die Röhre

Aldi-Kunden sollten jetzt besser weiterlesen, denn: Derzeit gibt es Schwierigkeiten ein bestimmtes Produkt in den Filialen zu finden. So mancher Kunde hat schon in die Röhre geschaut.

Auch wenn die Temperaturen es gerade eher weniger vermuten lassen: Es ist Sommer. Und in der wärmsten Jahreszeit des Jahres ist vor allem eines sehr wichtig: Ausreichend trinken. Natürlich haben Kunden auch bei Aldi eine breite Auswahl, was das Mineralwasser betrifft. Doch eine beliebte Sorte scheint plötzlich auffällig häufig zu fehlen.

Plötzlich suchen Aldi-Kunden nach einem ganz bestimmten Produkt

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, müssen Kunden von Aldi Süd und Aldi Nord immer häufiger auf das Mineralwasser der bekannten Marke Gerolsteiner verzichten. In mehreren Filialen suchen Kunden es bereits vergeblich. In anderen Läden hingegen gibt es noch Restbestände oder die Lücke wird mit anderen Mineralwasser-Marken, wie zum Beispiel Volvic, ausgefüllt.

Bereits Anfang des Jahres musste Gerolsteiner die Kosten für sein Wasser bei Aldi anheben. Eine 1,5-Liter-Flasche Gerolsteiner Medium oder Naturelle kostet jetzt 99 Cent statt zuvor 89. Gründe dafür sind unter anderem die gestiegenen Kosten für Maut, Treibstoffe und CO2-Abgaben.

Aldi-Kunden sollten sich eine Alternative zu Gerolsteiner suchen

Und die ohnehin schon angespannte Lage bei Gerolsteiner könnte sich noch weiter verschärfen, denn die Pauschalen für Logistikdienstleister werden gekürzt. Auch das könnte zu Engpässen führen.

Wie es in der Zukunft mit Gerolsteiner und Aldi aussieht, ist ungewiss. Am besten zu suchst du dir solange eine Alternative zu Gerolsteiner, so bald alles klar ist.

