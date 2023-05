Aldi wirft Prinzipien über Bord! Kunden müssen sich gehörig umstellen

Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz gewesen bei Aldi. Egal ob Süd oder Nord. In allen Filialen des Discounter-Riesens herrschte eine ähnliche Ladenstruktur.

Dabei hat die Konkurrenz schon lange auf ein anderes Konzept gesetzt. Jetzt will Aldi allerdings nachziehen, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dieser Redaktion bestätigte. Kunden werden es direkt am Eingang bemerken.

Aldi kündigt Revolution an

Aldi Nord brachte den Stein im vergangenen Sommer ins Rollen. Damals testete der Discounter in einigen Filialen, welche Wirkung es hat, wenn Kunden beim Eintritt in den Laden als erstes auf Obst und Gemüse treffen (mehr hier). Ein Konzept, das in vielen anderen Supermärkten und Discountern bereits seit Jahren gelebte Praxis ist.

Beim Discounter wurden Kunden hingegen von Produkten wie Tee, Kaffee, Honig, Marmelade oder Müsli begrüßt. Doch damit dürfte bald Schluss sein. Ein Sprecher von Aldi Nord teilte auf Nachfrage mit, dass mit der Modernisierung der Filialen Obst und Gemüse zukünftig direkt im Eingangsbereich platziert werden soll. Und das aus gutem Grund. Studien zufolge sollen frische Produkte gleich zu Beginn des Einkaufs bei Kunden ein positives Gefühl auslösen. Deshalb geht Aldi Nord sogar noch einen Schritt weiter.

Das finden Kunden bald am Eingang

Neben Obst und Gemüse soll zukünftig flächendeckend in allen Filialen auch das Backsortiment sowie ein Kühlregal für frische Convenience-Artikel direkt am Eingang platziert werden. Kunden sollen dadurch der Idee des Discounters zufolge Produkte des täglichen Bedarfs schneller finden.

„Darüber hinaus bündeln wir unsere Aktionsartikel am Hauptdurchgang, sodass unsere KundInnen aktuelle Angebote aus der Werbung schneller finden“, teilte der Unternehmenssprecher mit. Die Änderungen sollen nach und nach bei Aldi Nord Einzug erhalten.