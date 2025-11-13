Fusion von Aldi Nord und Aldi Süd? Entscheidung sorgt jetzt für Aufsehen

In Deutschland gehören für Millionen von Menschen Aldi Nord und Aldi Süd zu den wichtigsten Adressen, wenn es um den alltäglichen Einkauf von Lebensmitteln geht. Je nachdem, wo man lebt, erledigen Kunden ihren Wocheneinkauf bei Aldi Süd oder Aldi Nord.

Gibt es vielleicht bald eine Fusion zwischen Aldi Nord und Aldi Süd? Pläne und Spekulationen gibt es schon seit längerer Zeit. Jetzt wurde wohl ein weiterer entscheidender Schritt dafür getan. Denn Aldi Nord erweitert den Aufsichtsrat und verstärkt sich mit Experten, um seine Führung zu reformieren. Zu den neuen Mitgliedern des Kontrollgremiums zählen der frühere Lidl-CEO Sven Seidel sowie Puma-Chef Arthur Hoeld. Gemeinsam sollen sie die strategische Zukunft des Discounters mitgestalten.

Aldi Nord Aldi Süd: Fusion auf dem Tisch

Der einstige Lidl-CEO bringt viel Know-How aus seiner früheren Station mit. Beim Aldi-Konkurrenten modernisierte er beispielsweise Strukturen, überarbeitete Filialkonzepte und führte erste Tests im Onlinehandel durch. 2017 trennte er sich vom Unternehmen, als es unterschiedliche Ansichten gab. Daraufhin wechselte Seidel unter anderem zur Otto Group und leitete zuletzt die Phoenix Group, einen Pharmagroßhändler.

Parallel zur Aufsichtsratsreform prüft Aldi Nord die Idee einer Fusion mit Aldi Süd. Ziel könnte eine gemeinsame Holding sein. Damit ließen sich Einkauf, IT und Logistik vereinheitlichen. Das wäre ein gigantischer Umbruch. Seit der Trennung der Familien Albrecht in den 1960er-Jahren agieren die beiden Aldis strikt getrennt.

Die Familienstämme Theo und Berthold Albrecht haben im neuen Aufsichtsrat von Aldi Nord aber nur noch die Hälfte der Sitze. Neben vier internen Vertretern sitzen auch Manager wie Tina Müller, Frank Mattern und eben die neuen Mitglieder Seidel und Hoeld im Gremium. Experten halten eine Fusion für wahrscheinlicher denn je.

Zwei Welten treffen aufeinander

Was einen möglichen Zusammenschluss jedoch verkomplizieren könnte, sind die Unterschiede zwischen Aldi Nord und Aldi Süd. Während Aldi Süd klassische Discounterfilialen betreibt, setzt Aldi Nord in den USA auf Trader Joe’s. Die Kette mit rund 500 Märkten ist bekannt für ihr kuratiertes Sortiment und generiert jährlich 15 Milliarden Dollar Umsatz.

Die Reorganisation bei Aldi Nord zeigt die Dringlichkeit: Das Unternehmen schrieb zuletzt rote Zahlen. Mit einem neuen CEO, Nicolas de Lope, will der Discounter frischen Wind bringen. Die Gespräche mit Aldi Süd sind noch nicht abgeschlossen, doch die Chance auf eine Wiedervereinigung der Aldis könnte näher sein als je zuvor.