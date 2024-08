Aldi: Aus und vorbei! Discounter muss Schluss machen – beliebter Service findet ein Ende

Können Kunden von Aldi in Deutschland sich etwa auf eine ähnliche Entwicklung einstellen?

In Großbritannien musste Aldi nun einen Service einstampfen, der in Deutschland gerade erst an den Start ging. Ist das Aus im Vereinigten Königreich auch ein schlechtes Omen für Kunden in der Bundesrepublik? Der Reihe nach.

Aldi UK verabschiedet sich von Click and Collect

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten viele Einzelhändler das sogenannte Click and Collect angeboten. Bei diesem Vorgang ist es Kunden möglich, ihre gewünschte Ware online zu kaufen und zu bezahlen. Anschließend können die Kunden die gekauften Produkte an einer gesonderten Stelle im Markt einfach abholen.

Dieser Vorgang erfreute sich zu Pandemie-Zeiten großer Beliebtheit, weil die Kunden sich dadurch nicht lange in den Märkten aufhalten mussten. Dies trug zur Kontakt-Reduzierung bei und verringerte die Ansteckungsgefahr mit anderen Kunden.

+++ Auch interessant: Aldi-Kassiererin macht interne Vorgaben öffentlich: „Katastrophe“ +++

Auch Aldi begann in Großbritannien vor vier Jahren damit, seinen Kunden Click and Collect anzubieten. Doch nun ist Schluss damit. Die Nachfrage nach dem Service ist bei den Briten nicht mehr groß genug. Am 18. August können Kunden dort ein letztes Mal ihre Waren online bestellen und im Markt abholen.

Aldi versucht’s jetzt in Deutschland

Umso merkwürdiger erscheint es, dass Aldi in Deutschland erst vor Kurzem diesen Service in einigen seiner Filialen integrierte. Seit einigen Wochen testet Aldi das Angebot und weitet es bei Erfolg aus.

Ob der Discounter mit dem Service in Deutschland mehr Erfolg haben wird? Die kommenden Monate werden es zeigen.