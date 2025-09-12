Kunden stürmen nach Werbung zu Aldi Nord – dann folgt die Enttäuschung

Da sieht man im Prospekt oder in der Online-Werbung von Aldi Nord ein Produkt, das man unbedingt haben will, eilt sofort zur nächsten Filiale des Discounters – und muss dann feststellen, dass der Artikel, so wie er angepriesen wurde, gar nicht im Laden steht!

Ein Problem, das der ein oder andere Aldi-Kunde kennt, wenn er frühmorgens ein limitiertes Sonderangebot der aktuellen Verkaufswoche abgreifen will. Doch in diesem aktuellen Fall lag der betroffene Artikel tatsächlich bei Aldi Nord im Regal – doch ein Fehler des Discounters sorgte dafür, dass die herangeeilte Zielgruppe das Produkt plötzlich gar nicht mehr verwenden konnte. Was war geschehen?

Verwirrung um Oktoberfest-Produkt von Aldi

Am 20. September beginnt das größte Volksfest der Welt – das Oktoberfest in München. Ein gigantisches Ereignis, von dessen Popularität auch Aldi profitieren will. Deshalb bietet der Discounter ein eigenes Oktoberfest-Sortiment mit typischen Wiesn-Spezialitäten an – und das teilweise sogar auch noch mit einer veganen Option.

So gab es bei Aldi nun auch „Germknödel“ zu kaufen, eine traditionelle Art Dampfnudel. Häufig werden bei der Zubereitung und dem Servieren auch Zutaten wie Milch, Eier oder Butter verwendet, weswegen das Gericht in der klassischen Variante für Veganer nicht geeignet ist. Umso größer war die Freude, als sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord im Prospekt und im Netz für die veganen Germknödel ihrer hauseigenen „Wiesn Schmankerl“-Reihe warben.

Doch schnell stellte sich heraus: Die veganen Germknödel gab es nur bei Aldi Süd. Die Germknödel im Regal von Aldi Nord waren gar nicht vegan, obwohl es in der Werbung so deklariert wurde. Der Blog „Vegansparen“ auf Instagram teilt Fotos der Zutatenlisten, auf denen u.a. Eier vermerkt sind.

Aldi Nord gesteht Fehler ein

Wie kann es sein, dass Aldi Nord Werbung für ein veganes Produkt macht, das am Ende gar nicht vegan ist? Unsere Redaktion hat beim Discounter nachgefragt.

Auf unsere Anfrage hin entschuldigt sich Aldi Nord: „Bei der Bewerbung unseres Artikels ‚Wiesn Schmankerl Germknödel‘ (verschiedene Sorten) ist uns ein Fehler unterlaufen: Wir haben in unserem Magazin sowie auf unserer Website fälschlicherweise die vegane Variante gezeigt. Diese Sorte bieten wir bei Aldi Nord jedoch nicht an. Die Abbildung wurde umgehend, wo möglich, ausgetauscht.“

Für die veganen Oktoberfest-Fans und Aldi-Nord-Stammkunden heißt das nun leider: Entweder zum Aldi-Äquator in die Mitte der Bundesrepublik aufbrechen und dort zugreifen – oder die veganen Germknödel selbst herstellen. Vielleicht gibt es die Zutaten dafür dann ja doch bei ihrem Aldi Nord vor Ort.