Aldi Nord: Große Änderungen an den Kassen – für Kunden herrscht Gewissheit

Neue Technologien bestimmen nicht nur unseren Alltag, sondern auch das Einkaufen. Immer mehr Supermärkte testen neue Kassensysteme, die das Bezahlen erleichtern und das Personal entlasten sollen. So sind Scan- & Go-Kassen bei dm, Rewe und Co. längst keine Seltenheit mehr, bei denen man seine Waren nicht mehr auf das Kassenband legt, sondern selbst einscannt und mit Karte bezahlt. Doch es gibt noch viel neuere Technologien, die in den Supermärkten getestet werden.

Aldi Nord erprobt derzeit in einer Filiale, wie die Zukunft ohne Kassen aussehen könnte. Ein Supermarkt ohne Kassen? Die Redaktion hat bei Aldi Nord nachgefragt, was dahinter steckt.

Aldi Nord: Sieht so bald das Einkaufen aus?

Es ist allgemein bekannt, dass die Kassierer von Aldi sehr schnell abkassieren. Bald könnte dies jedoch nicht mehr erforderlich sein. Aldi Nord testet genau das in Utrecht. „In Utrecht in den Niederlanden testen wir seit 2022 eine kassenlose Filiale. Möglich machen das Sensoren in den Regalen sowie intelligente Kameras an der Decke des Marktes, die alle Bewegungen der Produkte erfassen und dem Kunden zuordnen“, berichtet der Discounter auf Anfrage.

Anschließend können die Kunden mit der Aldi Shop & Go App bezahlen und die Filiale einfach verlassen. Ohne, sich irgendwo anzustellen oder den Einkauf nachzuweisen. Wer nicht über die App zahlen möchte, kann an den Self-Checkout-Terminals bezahlen – per Bankkarte, Apple Pay, Google Pay oder Kreditkarte.

Kassenmitarbeiter sind dabei nicht mehr nötig. In anderen Filialen testet Aldi Nord gerade die Checkout-Lösung Scan & Go, bei dem Kunden ihre Produkte mit dem eigenen Smartphone scannen. Wann können wir diese Möglichkeiten deutschlandweit bei Aldi Nord erwarten?

„Tests in begrenztem Umfang“

Aldi Nord betont gegenüber der Redaktion ausdrücklich: „Bei allen genannten Beispielen handelt es sich jedoch ausdrücklich um Tests in begrenztem Umfang.“ Die Auswertungen der Tests sind auch noch nicht erfolgt. Daher lässt sich noch nicht sagen, wie gut die neuen Technologien bei den Kunden ankommen.

Diese Testphasen dienen Aldi Nord dazu, ein möglichst umfassendes Bild zu gewinnen, wie der „Checkout“ der Zukunft aussehen könnte. „Welche Rolle diese Technologien künftig in der gesamtem ALDI Nord Gruppe spielen, können wir aktuell noch nicht sagen“, erklärt eine Pressesprecherin weiterhin. In anderen Filialen in Deutschland wurde eine neue Technologie bereits eingeführt, wie beispielsweise in einem Rewe in NRW. Erfahre hier mehr darüber <<<.