Aldi mit neuer Bargeld-Regel – Kunden stocksauer: „Ist halt einfach scheiße“

Als einer der letzten Discounter in Deutschland zog man nach: Seit dem 14. Oktober bietet nun auch Aldi Nord seinen Kunden an, Bargeld an der Kasse abzuheben. Ab einem bestimmten Einkaufswert kann man sich an der Kasse auch zusätzlich Scheine auszahlen lassen (>> hier mehr dazu).

In einer Zeit, in der viele Banken aus Kostengründen Filialen schließen und Geldautomaten in Innenstädten abbauen, bietet dieser Service von Aldi & Co. für viele eine praktische Alternative, um an Bargeld zu kommen.

Doch nicht bei allen Kunden kommt die Aldi-Entscheidung besonders gut an.

Aldi Nord führt Bargeld-Auszahlung an der Kasse ein

Deutschland ist ein Bargeld-Land. Scheine und Münzen genießen hier noch einen großen Stellenwert, im Jahr 2022 wurde im Schnitt jede dritte Zahlung in der Bundesrepublik noch bar getätigt. Die einen fürchten, dass bei Kartenzahlungen heimlich persönliche Daten ausspioniert werden – andere Kunden, vor allem die ältere Generation, sind mit modernen Zahlungssystemen schlichtweg überfordert und haben daher stets etwas Bargeld im Portemonnaie.

Also sollte der Bargeld-Service an der Aldi-Kasse doch für große Zufriedenheit sorgen, oder? Nun, nicht bei allen – wie aus diversen Social-Media-Kommentaren und auch unter der Berichterstattung unserer Redaktion zu diesem Thema abzulesen ist.

Bargeld – besser oder schlechter?

Auf der einen Seite gibt es natürlich die Bargeld-Fans, die sich über jede Chance freuen, noch analoge Geldgeschäfte machen zu können. „Bargeld ist noch beliebt, weil es einfach besser ist“, argumentiert ein Nutzer auf „Reddit“. „Ich möchte nicht, dass jeder, der Zugriff auf Banken hat, alle meine Transaktionen bewachen kann.“

Doch die Gegenargumente lassen nicht lange auf sich warten. „Bargeld ist halt einfach scheiße in vielen Aspekten“, zetert ein anderer Nutzer – und nennt das Gewicht, den nötigen Platz im Geldbeutel, die fehlende Hygiene und die längere Dauer des Bezahlens als Argument. Dabei denkt er auch an die Mitarbeiter an der Aldi-Kasse, die bei Barzahlungen stets jeden Schein und jede Münze in die entsprechenden Kassenfächer einsortieren und das Rückgeld herausgeben müssen.

Kunden fürchten lange Wartezeiten an der Kasse

Einige unserer Leser befürchten aber auch, dass der neue Aldi-Service negative Auswirkungen für andere Kunden haben könnte. „Dann steht man wieder länger an, weil jemand vor einem in der Schlange noch Bargeld abheben will“, schreibt uns ein Leser auf Facebook.

Eine weitere verbreitete Sorge: Wenn mehrere Kunden Bargeld an der Supermarkt-Kasse abheben – ist dann überhaupt noch genug Bargeld in der Kasse vorhanden, um Barzahlern entsprechendes Rückgeld geben zu können?

Wie der neue Service im Aldi-Alltag funktioniert, wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen. Was Hoffnung macht: Andere Supermärkte wie Rewe oder Kaufland, die diese Dienstleistung bereits anbieten, haben sie zumindest noch nicht wieder abgeschafft.