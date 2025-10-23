Nicht nur Kaufland, Lidl und Co. schauen genau hin – nächster Hype um Küchengerät bei Aldi?

Pommes ohne Fett oder einfach mal schnell das Brötchen aufbacken? Kein Hexenwerk – dank der Heißluftfritteuse! Dabei ist es völlig egal, ob du ein fancy Modell mit mehreren Fächern hast oder die ganz simple Variante. Und nicht nur die großen Marken wie Ninja wissen, was die Kunden wollen – auch Discounter und Supermärkte steigen inzwischen voll ein.

Nach Action und Amazon zieht jetzt auch Aldi nach und bringt die Heißluftfritteusen in die Regale. Sorgt das nun für einen neuen Hype?

Hype um Heißluftfriseuse: Airfryer können jedoch sehr teuer sein

Viele wissen es: Der Ninja FlexDrawer hat sich 2025 als einer der größten Küchentrends etabliert. Das Premium-Produkt überzeugt dabei vor allem mit seinem flexiblen FlexDrawer-System: Entweder ein großer Garraum oder zwei separate Kammern. Und mit einem Fassungsvermögen von 10,4 Litern, hochwertiger Verarbeitung und gleichmäßiger Hitzeverteilung steht der Ninja für Qualität – und die hat ihren Preis. Bis zu 200 Euro kann man ür das Gerät ausgeben – kein Wunder, dass darüber so mancher den Kopf schüttelt.

Immerhin sind die Preise, egal ob bei Rewe, Aldi oder in den diversen Shopping-Läden, gestiegen. Und nicht nur das: Auch die Strom- und Heizkosten könnten in diesem Jahr wieder ansteigen. Doch zum Glück überzeugen nicht nur die Airfryer von Amazon und Action die Kunden mit ihren günstigen Geräten, auch Aldi möchte nun für einen Hype sorgen.

Alternative bei Aldi: Bereits ab dem 23. Oktober

Ab dem 23. Oktober gibt’s bei Aldi Süd nämlich die Ambiano Kombi-Zone-Heißluftfritteuse für nur 69,99 Euro zu kaufen. Ein echtes Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass Geräte wie der beliebte Ninja FlexDrawer locker 150 bis 200 Euro kosten. Die Ambiano-Fritteuse setzt dabei auf das clevere FlexDrawer-Prinzip. Ein großer Garraum mit rund neun Litern Fassungsvermögen, der sich mit einer Trennwand in zwei separate Zonen teilen lässt – perfekt, um verschiedene Gerichte gleichzeitig zu zaubern.

Und das ist noch nicht alles: Neben zehn Automatikprogrammen bietet die Fritteuse von Aldi Funktionen wie Vorheizen, Warmhalten und sogar Dörren. Zudem kann man die Temperaturen in fünf Schritten kontrollieren – also von ca. 40 bis 200 Grad. Ein digitales Touch-Bedienfeld soll zudem für den nötigen Komfort sorgen. On top gibt’s satte drei Jahre Garantie.

Egal ob Premium-Variante oder günstige Alternative von Aldi, Action & Co. – eines ist wichtig: Das Gerät funktioniert und hat für dich die perfekte Größe. Immerhin zählt am Ende nicht der Preis, sondern lediglich der Geschmack.