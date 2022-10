Aldi macht es offiziell: Für Kunden gibt es DIESE drastische Änderung

Paukenschlag bei Aldi!

Letztes Jahr war Corona das bestimmende Thema im Winter, 2022 gilt dagegen die politische Vorgabe, Energie zu sparen. Jetzt geht Aldi einen radikalen Schritt – und wird ab November viele Filialen früher schließen!

Aldi will Energie sparen – und verkürzt Öffnungszeiten!

Der Discounter will so einen Beitrag zum Energiesparen leisten. Das Social-Media-Team hat auf Twitter mitgeteilt: „Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland passt Aldi Nord die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte an und leistet damit aktiv einen Beitrag zum Energiesparen.“

Die neuen Öffnungszeiten gelten ab dem 1. November, die Läden schließen dann konsequent um 20 Uhr. Gerade in Großstädten sind Öffnungen bis 22 Uhr oder gar 0 Uhr nicht selten. Der Konzern weiter: „Dies gilt zunächst für die Winterzeit 2022/2023.“

Konzern schließt flächendeckend schon um 20 Uhr

Tatsächlich ist Aldi Nord der erste große Konzern, der seine Filialen flächendeckend schon um 20 Uhr schließen will. Bislang hatten nur einige selbstständige Inhaber bei Rewe und Edeka die Öffnungszeiten ihrer Märkte verkürzt.

Jetzt bleibt es abzuwarten, ob andere große Discounter und Supermärkte es Aldi gleichmachen…