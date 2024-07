Aldi: Schock nach dem Eier-Kauf – „Noch nie zuvor gesehen“

Paukenschlag für diese zwei Engländer! Als die beiden Briten bei Aldi ihren Einkauf machten, hätten sie nie damit gerechnet, dass ihr Tag mit so einer Überraschung endet. Neben diversen anderen Lebensmitteln kauften die Engländer nämlich auch eine Packung Eier bei Aldi ein. So weit, so normal.

Viele Kunden haben dabei die Angewohnheit, vorher in die Kartons zu schauen – um nicht beschädigte Eier einzukaufen. In das Ei selbst hineinschauen kann man ja bekanntlich nicht. Umso größer die Überraschung, die die beiden Touristen nach dem Aldi-Einkauf erlebten…

Aldi: Englische Kunden von Eierfund überrascht

Als dann die beiden Engländer Spiegeleier zubereiten wollten, konnten sie ihren Augen kaum trauen. Denn das erste Ei, das sie aufschlugen, enthielt nicht nur ein Eigelb, sondern gleich zwei! Das war es dann aber noch nicht: Auch das nächste Ei enthielt zwei Eidotter. Das dritte Ei hatte es dann im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Es enthielt nämlich gleich vier Dotter!

Gegenüber dem britischen „Mirror“ erzählt einer der beiden Aldi-Kunden: „Es war komisch, weil wir das noch nie zuvor gesehen hatten. Wie bekommt man so viele Eigelbe in eine Schachtel? Es ist einfach zufällig und seltsam“. Die beiden recherchierten und fanden Sensationelles heraus: Die Chance, ein Ei mit vier Dottern zu erwischen, liegt bei unfassbaren 1:11.000.000.000! Das Duo dachte, es sei sein Glückstag, kauften sich prompt ein Lotto-Los. Doch so viel Glück war den Jungs dann doch nicht hold, mit dem großen Jackpot klappte es nicht.

„Noch nie zuvor gesehen“

Tatsächlich ist es großer Zufall, zwei Eigelb in einem Ei zu finden. Vor allem bei jungen Hennen sei dieses Phänomen vorzufinden, berichtet das Magazin „Geo“. Der Hormonhaushalt von Junghennen pendelt sich erst ein, weshalb es vorkommen kann, dass sich aus dem Eierstock mehrere Follikel, spätere Dotter, gleichzeitig lösen. Daher könnten sich sogar auch drei oder vier Eigelb in einem Ei befinden.