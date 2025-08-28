Aldi macht Ernst – hier hätte den Discounter wohl niemand erwartet

Central Park, Empire State Building, Brooklyn Bridge, Freiheitsstatue – wer nach New York reist, bekommt viel zu sehen. Mit einer Aldi-Filiale rechnen die meisten in dieser Metropole wohl eher nicht.

Doch genau das soll im nächsten Jahr der Fall sein. Der beliebte Lebensmitteldiscounter soll tatsächlich einen Supermarkt in der Nähe des Times Square planen.

Aldi in New York? Damit hätte wohl niemand gerechnet

Klar, Aldi ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, das ist inzwischen vielen Kunden bekannt. So finden sich unter anderem auch in Australien, China, Frankreich oder auch bereits in den USA jede Menge Filialen des Discounters. Aber ein Aldi mitten in New York? Das ist erstmal schwer vorstellbar. Doch laut dem britischen Portal „Supermarket News“ soll es schon 2026 so weit sein. Und der Discounter eröffnet nicht einfach irgendwo, sondern ganz in der Nähe des berühmten Times Square.

Laut des Portals hat der Discounter bereits einen Mietvertrag unterschrieben. Und zwar für „The Ellery“, einer 32-stöckigen Wohnanlage mitten in Manhattan. Hier gibt es neben luxuriösen Appartements bereits verschiedene Einkaufsmöglichkeiten – aber eben noch keinen Aldi.

Von New York bis Las Vegas

Der Standort soll über ganze 25.000 Quadratmeter verfügen und schon 2026 in der 42. Straße in New York eröffnen. Chris Daniels, Regional Vice President von Aldi, erklärt dazu: „Die Eröffnung unserer ersten Filiale im Herzen von Manhattan wird ein bedeutender Meilenstein für Aldi sein, während wir weiter expandieren.“

Bis zum Jahr 2028 soll Aldi angeblich 800 neue US-Standorte planen. Auch Las Vegas hat der Discounter schon erobert. Dann können wir uns bei unserem nächsten Urlaub in den USA ja ganz heimisch fühlen.

