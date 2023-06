Aldi mit Preis-Hammer bei Milch, Sahne & Co. – Kunden können es kaum fassen

Der Gang zum Discounter oder in den Supermarkt macht schon lange keinen wirklichen Spaß mehr – zumindest, wenn man auf die Preise schaut. Pandemie, Krieg, Inflation – das alles hat zu einer enormen Kostensteigerung in vielen Bereichen geführt. Kunden haben langsam die Nase voll!

Nun meldet sich der Discounter Aldi mit einem echten Hammer. Die Kunden werden über die neuen Preise bei Milch, Sahne und Co. erstaunt sein. Was konkret geplant ist, liest du bei uns.

Aldi: Über diese Preise staunen die Kunden

Nachdem die Preise bei Aldi und Co. lange nur eine Richtung kannten – und zwar steil nach oben – kommt inzwischen wieder Bewegung in den Markt. Der beliebte Discounter reduzierte bereits die Preise unter anderem von Kaffee, Butter sowie Obst und Gemüse.

Nun kommt Aldi jedoch mit einem echten Preis-Hammer um die Ecke. Kunden können es kaum fassen! Denn diesmal dreht sich die Preisspirale abwärts. Und das bei besonders wichtigen Artikeln wie Milch, Sahne und Co. Wie die „WAZ“ berichtet, bietet Aldi ab Mittwoch (7. Juni) 50 Molkereiprodukte um bis zu 15 Prozent günstiger an. Ein echtes Preis-Highlight: Erstmals seit dem Krieg in der Ukraine kostet der Liter Milch endlich wieder weniger als einen Euro. Auch die Preise von Sahne, Quark, Joghurt oder auch Kaffeegetränken haben Bekanntschaft mit dem Rotstift gemacht.

+++ Netto, Rossmann & Co.: Kunden geschockt – DIESE beliebten Artikel gibt es plötzlich nicht mehr +++

Kunden sind noch zurückhaltend

Doch obwohl die fallenden Erzeugerkosten an die Verbraucher weitergegeben werden, sind Kunden in ihrem Kaufverhalten immer noch sehr zurückhaltend. Die Kaufkraft steige nur langsam an.

Das könnte dich auch interessieren:

Das ist ja auch klar, nach so einer langen Phase der Preiserhöhungen. Was den Discountern bei dem veränderten Konsumverhalten der Kunden besonders in die Karten spielt, liest du bei der „WAZ“.