Im Supermarkt-Dschungel tappt der Kunde schon mal im Dunkeln. Doch jetzt hat Aldi Nord das Licht ausgemacht und eine „Mogelpackung des Monats“ geschnürt. Ein Tee, der auf den ersten Blick entspannend wirkt, bringt die Verbraucherzentrale auf die Palme.

Bis vor Kurzem war der Gutbio Fencheltee von Aldi Nord bei den Teetrinkern beliebt. Doch während die Tage kürzer werden, wird nicht nur die Nacht länger, sondern auch die Liste der enttarnten Mogelpackungen. Das überraschende Opfer im November: genau dieser vermeintlich entspannende Tee.

Aldi führt Kunden hinters Licht – HIER zahlen sie nur noch drauf

Die Verpackung wurde größer, das Gewicht kleiner – so lautet die bittere Formel, die die Verbraucherzentrale Hamburg aufgedeckt hat. Einst 25 Beutel mit je 3 Gramm Tee stolze 75 Gramm, jetzt nur noch magere 20 Beutel mit je 2 Gramm und somit 40 Gramm.

Ein Minus von 35 Gramm, begleitet von einem schleichenden Preisanstieg von rund 50 Prozent. Dabei senkte Aldi Nord den Preis von 1,49 Euro auf zunächst 1,29 Euro, später auf 1,19 Euro. Doch die schlauen Rechner bei der Verbraucherzentrale entlarven die Täuschung.

Aber das ist noch nicht alles. Die Verbraucherzentrale zieht einen Vergleich mit der Konkurrenz und stellt fest: Aldi Nord ist nicht mehr der unschlagbare König der günstigen Preise. Rossmann bietet die gleiche Menge Bio-Fencheltee für 99 Cent an – satte 17 Prozent günstiger als Aldis neuer Schlanktee.

So reagiert der Discounter

Doch das Drama mit der „Shrinkflation“ – der schleichenden Verkleinerung von Inhalt bei gleichbleibendem Preis – geht weiter. Auch andere Sorten der beliebten Gutbio-Tees sind betroffen. Ein Spiel mit den Gewichten, bei dem die Kunden am Ende die Zeche zahlen.

Aldi Nord kontert die Anschuldigungen mit dem Argument, dass die Änderungen dem Trend am Markt folgen. Höhere Produktionskosten und die Umstellung auf kuvertierte Teebeutel rechtfertigen laut Aldi Nord den teuren Tee. „Als Erfinder des Discounts ist unser Versprechen an unsere Kundinnen und Kunden, dass wir sie verlässlich mit hochwertigen Produkten zum niedrigsten möglichen Preis versorgen. Bereits über 2100 Artikel wurden seit Jahresbeginn dauerhaft im Preis gesenkt. Darunter Grundnahrungsmittel wie Käse, Nudeln, Milch, Obst und Gemüse“, so Aldi Nord auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die Verbraucher müssen nun entscheiden, ob sie diesem Spiel Glauben schenken oder ob sie sich im Supermarkt-Dschungel nach neuen Alternativen umsehen. Aldi Nord steht zumindest im Rampenlicht, wenn auch in einem etwas schattigen.